BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert angesichts der laufenden Haushaltsberatungen eine einmalige Vermögensabgabe für "die Allerreichsten". "Statt auf höhere Verbrauchsteuern zu setzen, die vor allem kleine und mittlere Einkommen belasten und die Inflation treiben, muss die Bundesregierung endlich Megareiche in die Pflicht nehmen", sagte DGB-Vize Stefan Körzell der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der DGB-Vize bekräftigte Forderungen nach einer Streichung von Ausnahmen für Unternehmenserben in der Erbschaftsteuer und nach einer Vermögensteuer. Zusätzliche Einnahmen könne eine einmalige "Vermögensabgabe für die Allerreichsten im Land" bringen, forderte Körzell, ohne Details zu nennen. In vorliegenden Listen der reichsten Deutschen sind Familien und Einzelpersonen genannt, deren Milliardenvermögen aus bekannten Pharma-, Handels-, Automobil- und anderen Konzernen stammen.

Am Donnerstag steht in den laufenden Haushaltsberatungen im Parlament unter anderem der Etat von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf dem Programm. Am Freitag soll über den Haushalt 2027 entschieden werden.

Körzell forderte Entlastung und verlässliche Perspektive für die Menschen. "Der Bundeshaushalt wird dem nicht gerecht", kritisierte er. "Er ist mit heißer Nadel gestrickt, kürzt beim Sozialen und bei grundlegenden öffentlichen Aufgaben."/bw/DP/zb