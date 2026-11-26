Berlin, 26. Nov (Reuters) - ⁠Die EZB wird nach Ansicht von DIW-Chef Marcel Fratzscher auch unter neuer Führung im kommenden Jahr die Zinsen im Kampf gegen die hartnäckige Inflation anheben müssen. Es gelte, ihre Glaubwürdigkeit zu schützen, sagte er am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB müsse verhindern, dass eine Preis-Lohn-Spirale entstehe - also Unternehmen ihre Preise zusätzlich erhöhen und Gewerkschaften ihrerseits ‌auf sehr hohe Löhne dringen. Das sei der Job der EZB. "Aber wir werden uns auch über die nächsten sechs Monate zumindest auf einen deutlichen Anstieg der Preise einstellen müssen", warnte der Berliner Ökonom.

Die EZB steht ⁠vor einem personellen ⁠Umbruch: Der Spanier Pablo Hernandez de Cos soll Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde werden, die im Februar vorzeitig abtritt. Zudem werden mit Laurence Boone aus Frankreich und dem deutschen Ökonomen Markus Brunnermeier zwei Direktorenposten neu besetzt.

Mit dem neu besetzten Direktorium werde die Notenbank ihren Weg weitergehen, sagte Fratzscher. Die Geldpolitik werde allerdings eher schwieriger als leichter werden in den kommenden Jahren. "Durch die hohe Staatsverschuldung, durch digitale Währungen, durch die Globalisierung, die ‌wir zunehmend sehen, und globale Schocks", sagte der Top-Ökonom. Er sehe ‌eine große Kontinuität und viel Kompetenz in einem neuen EZB-Direktorium: "Wenn Pablo Hernandez de Cos als neuer EZB-Präsident bestätigt werden sollte, werden wir einen sehr klugen Mann mit sehr viel Erfahrung in dieser Position haben, der als Ökonom sehr kompetent ⁠ist."

"EZB DARF SICH NICHT ERPRESSEN LASSEN"

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass die EZB ‌im kommenden Jahr zwei oder vielleicht sogar drei Zinsschritte ⁠machen wird. De Cos werde also die Glaubwürdigkeit der EZB schützen wollen. Langfristig sieht der DIW-Chef eher das Problem darin, dass sich immer mehr Staatsschulden in Europa auftürmen: "Und das ist ein Problem für eine Zentralbank, wenn sie das Gefühl hat, sie kann nicht mehr frei handeln, weil Zinserhöhungen ‌im Extremfall zu Turbulenzen an den Finanzmärkten führen könnten." Das ⁠sei das Problem der EZB für die kommenden ⁠Jahre: "Da muss die EZB einen klugen Weg finden, wie sie sich da nicht erpressen lässt." Der Job der EZB sei es nicht, Solvenzprobleme von Regierungen und Staaten zu lösen.

Frankreich steht dabei besonders im Fokus: Dies auch, weil soziale Unruhen die zuletzt schrumpfende Wirtschaft belasten. Mitte Oktober musste EZB-Chefin Lagarde Spekulationen über ein Eingreifen der Notenbank am Anleihemarkt dämpfen. Es liege an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, betonte sie. Fratzscher sieht dies ähnlich: Wenn Regierungen ihre Defizite nicht in den Griff bekämen, liege die Verantwortung bei ihnen oder bei allen europäischen Regierungen zusammen, nicht jedoch bei der Zentralbank. Regierungen müssten sich ⁠an die gemeinsamen europäischen Schuldenregeln halten: "Und das tut Frankreich im Augenblick nicht", sagte der DIW-Chef.

(Bericht von Reinhard BeckerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)