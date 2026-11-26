Berlin, 26. Nov (Reuters) - ⁠DIW-Präsident Marcel Fratzscher rechnet für 2027 mit über einem Prozent Wachstum der deutschen Wirtschaft - warnt aber zugleich vor enormen Risiken. "Es ist nach wie vor ein Aufholprozess. Die deutsche Wirtschaft produziert noch immer unter Potenzial", sagte der Berliner Ökonom am Donnerstag im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Fratzscher nannte als Risiken eine Eskalation der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine sowie höhere Energiekosten. Hinzu kämen politische Konflikte in Deutschland ‌und Handelskonflikte mit China und den USA. "Und Unsicherheit ist Gift für die Unternehmen", sagte Fratzscher. "Ja, der Ausblick ist nicht schlecht. Aber wir müssen uns auf viel Unsicherheit und viele Schocks im kommenden Jahr vorbereiten und uns da gut aufstellen."

2027 sollte das ⁠Jahr der privaten Investitionen ⁠und des privaten Verbrauchs in Deutschland werden, sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Beide seien in den vergangenen Jahren die Achillesfersen gewesen. Er setze darauf jedoch keine zu hohen Hoffnungen. Die Unternehmen investierten wenig in Deutschland. Denn die Unsicherheit sei enorm und die Rahmenbedingungen bei Steuern, Regulierung, Bürokratie und Fachkräften seien sehr schwierig. "Deshalb sollten wir nicht darauf hoffen, dass wir hier einen schnellen Wandel sehen." Die Politik müsse Reformen umsetzen, verlässlicher werden und ihre Versprechen erfüllen.

Der private Konsum oder die privaten Investitionen würden im kommenden ‌Jahr nicht die Wachstumstreiber sein, erklärte er. Dies werde weiter der Staatskonsum sein. "Das ‌ist eigentlich das, was die deutsche Wirtschaft im Augenblick stützt."

PRIVATER KONSUM AUCH 2027 MAU - "MENSCHEN VERUNSICHERT"

Es sei richtig, dass der Staat mehr investiere, eine bessere Infrastruktur schaffe und Firmen entlaste. Die über 20, 25 Jahre versäumten öffentlichen Investitionen ließen sich jedoch nicht in ein oder zwei Jahren aufholen. "Ich befürchte, ⁠wir brauchen dafür noch mehr Geduld", sagte Fratzscher. Dies werde Jahre dauern. Es verlange zudem deutlich mehr Reformen der Regierung als bisher.

Die ‌Reallöhne und damit die Kaufkraft der Löhne und Einkommen in Deutschland steigen ⁠Fratzscher zufolge seit drei Jahren wieder. "Menschen haben also mehr Geld in der Tasche." Trotz steigender Arbeitslosigkeit sei der Jobmarkt eigentlich noch immer gut. "Aber die meisten Menschen sind verunsichert, sparen ihr Geld lieber." Vor allem Menschen mit geringen und mittleren Einkommen seien durch den Inflationsschub stark belastet. Gerade sie gäben einen Großteil ihres Einkommens für Konsum aus. Deshalb gebe ‌es keine klare Erholung des privaten Konsums. "Und ich erwarte es auch ⁠nicht für das Jahr 2027."

KRITISCH ZU SPRITPREISDECKEL - ENERGIEPAUSCHALE WÄRE BESSER

Den ⁠Ende Dezember auslaufenden Tankrabatt zur Entlastung der Menschen bei den hohen Kosten für Benzin und Diesel bezeichnete Fratzscher als Fehler - "weil er teuer war und nicht die gewünschte Wirkung hatte". Den ab Januar von der Koalition geplanten Spritpreisdeckel sieht der DIW-Präsident kritisch. "Er wird manche Preisspitzen abfedern können, aber er wird nicht zu einem systematischen Absinken der Spritpreise führen - da sollte sich keiner was vormachen." Das Problem hoher Spritpreise könne man nicht lösen, da es durch den Krieg im Nahen Osten entstehe. "Das Beste, was die Politik machen kann, ist, Menschen zielgenau finanziell zu entlasten." Menschen, die wirklich wenig Geld hätten und Hilfe benötigten, sollten dann besser Transferzahlungen bekommen als einen "unsinnigen Tankrabatt".

Die höhere Inflation treffe Menschen mit geringem Einkommen überproportional hart. Deshalb sollte die Bundesregierung - wie 2022/23 - wieder eine ⁠Energiekostenpauschale von 300 Euro machen. "Das hilft Menschen mit wenig Einkommen deutlich stärker, proportional zu ihrem Einkommen."

(Bericht von Klaus Lauer, Christian Krämer, Maria Martinez und Reinhard Becker; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)