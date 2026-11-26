Berlin, 26. Nov (Reuters) - ⁠Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will seine Pläne für ein Abschiebezentrum in Ruanda trotz Kritik aus der SPD und der Opposition weiter vorantreiben. Es gehe bei den Drittstaatskonzepten um abgelehnte Asylbewerber ohne Bleiberecht in Deutschland, sagte Dobrindt am Donnerstag in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Diese Menschen könnten nicht außer Landes gebracht werden, weil ‌ihre Heimatländer nicht kooperierten oder sie selbst bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirkten. "Wie soll denn eigentlich der Rechtsstaat hier durchgesetzt werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass diese Menschen in andere Länder, die ⁠mit uns ⁠kooperieren, verbracht werden können."

Ruanda habe sich bereit erklärt, ein solches Konzept zu entwickeln, bei dem die Betroffenen in einer offenen Einrichtung untergebracht würden, um ihnen eine Perspektive zu bieten, sagte Dobrindt. "Und ich bin sehr dafür, dass wir diesen Weg gehen, weil es die Notwendigkeit der Durchsetzung des Rechtsstaats ist, wenn wir Menschen, die hier nicht bleiben dürfen, auch außer Landes bringen können."

Dobrindt wies Kritik zurück, ‌wonach es sich bei dem Vorhaben um staatlich organisierten Menschenhandel ‌oder menschenverachtende Abschiebelager handele und wandte sich zudem gegen abwertende Urteile über Ruanda. Er verwies darauf, dass das Land nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan und den Evakuierungen aus Kabul im Jahr 2021 das ⁠weltweit einzige Mädcheninternat für afghanische Schülerinnen aufgenommen habe.

Das Vorhaben gilt auch als rechtlich umstritten und war in ‌der SPD auf scharfe Kritik gestoßen. Abgeordnete der ⁠Sozialdemokraten bemängelten, die Pläne seien nicht mit der SPD abgestimmt, und warnten vor willkürlicher Inhaftierung und Folter in Ruanda. Auch Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass Ruanda ein autoritärer Staat sei, der zudem Rebellen im Nachbarland Kongo militärisch unterstütze.

Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande hatten Verhandlungen ‌mit dem ostafrikanischen Staat über die Errichtung eines Rückführungszentrums (Return ⁠Hub) angekündigt. Das Ziel der fünf EU-Staaten ⁠ist es, 2027 erste ausreisepflichtige Migranten dorthin zu bringen und dies als Abschreckung zu nutzen, um die illegale Migration insgesamt zu bremsen.

Das Parlament beriet abschließend über den Etat des Innenressorts für 2027 von rund 16,8 Milliarden Euro. Er liegt damit gut eine Milliarde Euro über dem laufenden Jahr. Ein Großteil der Ausgaben fällt mit rund 5,2 Milliarden Euro erneut bei der Bundespolizei an. Das Bundeskriminalamt kann mit knapp 1,4 Milliarden Euro rechnen, während die Ausgaben des Technischen Hilfswerks auf 1,3 Milliarden Euro steigen. Die Mittel im Kapitel für Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene ⁠sollen dagegen um rund 330 Millionen auf knapp 1,1 Milliarden Euro sinken.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)