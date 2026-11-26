26. ⁠Nov (Reuters) - Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo ist auf über 12.000 gestiegen. Bis Donnerstag wurden in dem zentralafrikanischen ‌Land 12.021 Infektionen und 5904 Todesfälle registriert, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Es ist der ⁠bisher ⁠zweitschwerste Ebola-Ausbruch. Der bislang schwerste Ausbruch der lebensbedrohlichen Infektionskrankheit ereignete sich zwischen 2014 und 2016 in Westafrika mit mehr als 28.600 Infizierten und über 11.000 Toten.

Der ‌aktuelle Ausbruch wird durch die ‌seltene Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus verursacht. Für diesen Erregertyp gibt es bislang keine zugelassenen Impfstoffe ⁠oder Behandlungen. Die Epidemie war Mitte Mai in ‌der nordöstlichen Provinz ⁠Ituri offiziell festgestellt worden und hat sich inzwischen auf acht der 26 Provinzen des Kongo ausgebreitet. Experten zufolge ist ‌sie noch nicht ⁠unter Kontrolle. Lediglich 15 ⁠Prozent der neuen Fälle stammten von bekannten Kontaktpersonen, teilte die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC Anfang des Monats mit. Dies bedeutet, dass viele Infektionsketten unentdeckt bleiben.

(Bericht von Clement Bonnerot, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)