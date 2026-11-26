MANNHEIM (dpa-AFX) - In der vierten Verhandlungsrunde zum Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter eine Einigung erzielt. Das bestätigten IG Metall und Gesamtmetall nach mehr als 24 Stunden Verhandlungen in Mannheim./rwi/DP/stk