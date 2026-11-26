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Frankfurt/Mannheim, ⁠26. Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der ‌Metall- und Elektroindustrie haben sich ⁠die ⁠Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber ‌geeinigt. Das ‌teilte der Vorstand ⁠der IG Metall ‌mit ⁠nach mehr als 24 Stunden Verhandlungsmarathon.

(Bericht ‌von ⁠Ilona ⁠Wissenbach und Reuters TV. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)