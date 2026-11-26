Einigung von IG Metall und Arbeitgebern in der Metall-Tarifrunde
Reuters · Uhr
Frankfurt/Mannheim, 26. Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber geeinigt. Das teilte der Vorstand der IG Metall mit nach mehr als 24 Stunden Verhandlungsmarathon.
(Bericht von Ilona Wissenbach und Reuters TV. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)
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