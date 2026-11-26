Frankfurt, 26. ⁠Nov (Reuters) - Die Bilanzprüfer der Finanzaufsicht BaFin haben offenbar Zweifel an der Stichhaltigkeit der Bilanzen des Wind- und Solarpark-Projektentwicklers Energiekontor. Das Unternehmen aus Bremen teilte am Donnerstag mit, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Prüfung der ‌Abschlüsse für das vergangene Jahr und das erste Halbjahr 2026 eingeleitet habe. Dabei gehe es um die Verlustvorträge, für die Energiekontor Steuergutschriften (aktive ⁠latente Steuern) ⁠in der Bilanz angesetzt hat. Die BaFin prüfe, ob diese "den Anforderungen an die wahrscheinliche Inanspruchnahme" genügten, hieß es in der Mitteilung. Verlustvorträge können nur dann die künftige Steuerlast mindern, wenn die dahinterstehenden Projekte irgendwann profitabel sind und darauf Steuern fällig werden.

Die im Kleinwerteindex SDax ‌notierte Energiekontor-Aktie gab nach der Mitteilung um ‌10,4 Prozent auf 2,02 Euro nach.

Auf den Plan gerufen hat die BaFin die Gewinnwarnung von Energiekontor von Mitte August. Damals hatte das Unternehmen die ⁠Erwartung für den Gewinn vor Steuern von 40 bis 60 auf fünf ‌bis zehn Millionen Euro gesenkt. ⁠Hintergrund sind Windpark-Projekte in Großbritannien, die sich zumindest verzögern dürften, weil der Netzbetreiber die Bauarbeiten an einer Überlandleitung wegen eines laufenden Prozesses verschoben hat. An die Leitung sollten in den nächsten ‌Jahren Windparks mit einer Kapazität ⁠von rund 1,4 Gigawatt (GW) angeschlossen werden, ⁠darunter auch die von Energiekontor. Der Prozess werde sich bis ins erste Halbjahr 2027 hinziehen.

Energiekontor hält aber an den Projekten fest. Es gehe nur um Verschiebungen, nicht um Ausfälle. "Daraus resultiert kein Abschreibungs- oder Wertberichtigungsbedarf für die Projekte", betonte das Unternehmen. Die Werthaltigkeit der latenten Steuern sei damit nicht tangiert. "Der Vorstand geht davon aus, dass die Rechnungslegung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist."

(Bericht ⁠von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)