EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fresenius SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
26.11.2026 / 15:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Fresenius SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027
Ort:
https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027
Ort:
https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027
Ort:
https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027
Ort:
https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Internet:
|www.fresenius.com
|LEI Code:
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2442906 26.11.2026 CET/CEST