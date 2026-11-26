EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fresenius SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.11.2026 / 15:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Fresenius SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027

Ort:

https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027

Ort:

https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

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