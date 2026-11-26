EQS-DD: 123fahrschule SE: TEKOMAG Gesellschaft für Beteiligungen an Telekommunikationsunternehmen mbH, Zeichnung von 452.488 neuen Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.11.2026 / 19:58 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|TEKOMAG Gesellschaft für Beteiligungen an Telekommunikationsunternehmen mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Malte
|Nachname(n):
|von der Ropp
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|123fahrschule SE
b) LEI
|894500K921GZTYDA4U88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2P4HL9
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung von 452.488 neuen Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,21 EUR
|999.998,48 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,2100 EUR
|999.998,4800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|123fahrschule SE
|Klopstockstr. 1
|50968 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.123fahrschule.de
|LEI Code:
|894500K921GZTYDA4U88
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108456 26.11.2026 CET/CEST
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