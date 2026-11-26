EQS-DD: Beno Holding AG: Dr. Andreas von Aufschnaiter, Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.11.2026 / 10:28 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|von Aufschnaiter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Beno Holding AG
b) LEI
|391200G6PDBP4B6JFR90
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A11QLP3
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,50 EUR
|65.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,5000 EUR
|65.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beno Holding AG
|Brienner Str. 7
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.beno-gruppe.de
|LEI Code:
|391200G6PDBP4B6JFR90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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