EQS-DD: Delivery Hero SE: Marie-Anne Popp, Abschluss einer interessewahrenden Verkaufsorder über insgesamt maximal 8.224 Aktien zu einem Mindestpreis von EUR 36,50 je Aktie
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.11.2026 / 16:44 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Marie-Anne
|Nachname(n):
|Popp
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Delivery Hero SE
b) LEI
|529900C3EX1FZGE48X78
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Aktien, die zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Uber International Technologies II Corporation eingereicht wurden. ISIN DE000A41YH12
b) Art des Geschäfts
|Abschluss einer interessewahrenden Verkaufsorder über insgesamt maximal 8.224 Aktien zu einem Mindestpreis von EUR 36,50 je Aktie
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|20.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108428 26.11.2026 CET/CEST
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