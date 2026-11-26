

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Netcore Investments Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Octavian Nachname(n): Patrascu Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

The NAGA Group AG

b) LEI

529900H6SZC36ZDAUU68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A41YCM0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,0200 EUR 4.999,5000 EUR 2,0200 EUR 513,0800 EUR 2,0200 EUR 969,6000 EUR 2,0800 EUR 2.735,2000 EUR 2,0800 EUR 1.040,0000 EUR 2,0800 EUR 384,8000 EUR 2,1200 EUR 4.958,6800 EUR 2,1200 EUR 258,6400 EUR 2,1000 EUR 491,4000 EUR 2,1100 EUR 736,3900 EUR 2,1000 EUR 245,7000 EUR 2,1000 EUR 900,9000 EUR 2,1200 EUR 1.897,4000 EUR 2,1100 EUR 645,6600 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,0777 EUR 20.776,9500 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Suhrenkamp 59 22335 Hamburg Deutschland Internet: www.naga.com LEI Code: 529900H6SZC36ZDAUU68

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