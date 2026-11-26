EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.11.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Netcore Investments Limited
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Octavian
|Nachname(n):
|Patrascu
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The NAGA Group AG
b) LEI
|529900H6SZC36ZDAUU68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A41YCM0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,0200 EUR
|4.999,5000 EUR
|2,0200 EUR
|513,0800 EUR
|2,0200 EUR
|969,6000 EUR
|2,0800 EUR
|2.735,2000 EUR
|2,0800 EUR
|1.040,0000 EUR
|2,0800 EUR
|384,8000 EUR
|2,1200 EUR
|4.958,6800 EUR
|2,1200 EUR
|258,6400 EUR
|2,1000 EUR
|491,4000 EUR
|2,1100 EUR
|736,3900 EUR
|2,1000 EUR
|245,7000 EUR
|2,1000 EUR
|900,9000 EUR
|2,1200 EUR
|1.897,4000 EUR
|2,1100 EUR
|645,6600 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,0777 EUR
|20.776,9500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.naga.com
|LEI Code:
|529900H6SZC36ZDAUU68
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108422 26.11.2026 CET/CEST
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