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Adler Group S.A. mit solider Performance in Q3 2026



26.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Adler Group S.A. mit solider Performance in Q3 2026

Rückzahlung in Höhe von 213 Mio. EUR seit Jahresanfang

Berliner Mietportfolio mit einem flächenbereinigten Mietwachstum von 3,5 % und einer niedrigen Leerstandsquote von 1,1 %

Prognose 2026 für die Nettomieteinnahmen bestätigt

Alle Verbindlichkeiten mit Fälligkeit im Jahr 2026 refinanziert

Luxemburg, 26. November 2026 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt heute ihre Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum bis September 2026 bekannt.

Vermietungsgeschäft – solide Performance in Q3 2026

Das flächenbereinigte Mietwachstum belief sich auf 3,5 %. Die operative Leerstandsquote blieb mit 1,1 % auf einem niedrigen Niveau. Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg von 8,52 EUR/qm/Monat im September 2025 auf 8,78 EUR/qm/Monat im September 2026. Zum 30. September 2026 umfasst das Mietportfolio 17.460 Einheiten, davon 17.411 Einheiten im Raum Berlin. Der Wert des Mietportfolios beträgt unverändert 3,5 Mrd. EUR.

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Portfolioveräußerungen im Jahr 2025 und weiterer Verkäufe im Jahr 2026 sanken die Nettomieteinnahmen in den ersten neun Monaten 2026 von 101 Mio. EUR im Vorjahr auf 96 Mio. EUR. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von 124 bis 129 Mio. EUR.

Ertragssituation – geringere Mieteinnahmen und Erträge aufgrund eines kleineren Portfolios

Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf minus 13 Mio. EUR (Vorjahr: minus 238 Mio. EUR). Dies stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. Das Adj. EBITDA aus Vermietungsaktivitäten belief sich auf 53 Mio. EUR.

Das Nettoergebnis von minus 243 Mio. EUR (Vorjahr: minus 496 Mio. EUR) wurde maßgeblich durch Zinsaufwendungen negativ beeinflusst.

Kapitalstruktur – solide Basis nach Refinanzierungen

Nach Abschluss der Refinanzierung eines Kredits in Höhe von 12 Mio. EUR stehen dem Unternehmen bis Jahresmitte 2027 keine Fälligkeiten bevor; 97 % der gesamten Finanzschulden werden 2028 oder später fällig. Der Loan-to-Value (LTV) des Unternehmens lag im September 2026 bei 81,2 %. Zum Ende des dritten Quartals 2026 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 133 Mio. EUR. Die Adler Group hat seit Jahresbeginn Schuldenrückzahlungen in Höhe von 213 Mio. EUR vorgenommen.

Definitionen der Alternative Performance Measures finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf den Seiten 12–13 und 15–18 des Finanzberichts für die ersten neun Monate 2026, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist:

https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse

Webcast

Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 26. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ / 09:00 Uhr GMT statt. Der Webcast ist unter dem folgenden Link verfügbar:

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=4AKOxM2L

Kontakt

Investor Relations:

T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com

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