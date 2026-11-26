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Aream Solar Finance GmbH erwirbt fertig errichteten 3,6-MWp-Solarpark in Rheinland-Pfalz – Verkauf in acht Segmenten geplant



26.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Aream Solar Finance GmbH erwirbt fertig errichteten 3,6-MWp-Solarpark in Rheinland-Pfalz – Verkauf in acht Segmenten geplant



Düsseldorf, 26. November 2026 – Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, hat einen bereits errichteten Solarpark in Prüm, Rheinland-Pfalz, erworben. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage verfügt über eine Leistung von rund 3,6 MWp und soll im Dezember 2026 in Betrieb genommen werden. Der von der GME clean power AG errichtete Solarpark soll künftig rund 3,8 Mio. kWh Solarstrom pro Jahr erzeugen. Für die ersten zehn Jahre ist über einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) ein Preis von 7,0 Cent je kWh vereinbart. Daneben liegt ein EEG-Zuschlag mit einem Wert von 5,0 Cent je kWh und einer Förderdauer von 20 Jahren vor.

Der Erwerb ergänzt die längerfristigen Projektentwicklungsfinanzierungen der Aream Solar Finance GmbH um eine Investition mit kurzfristiger Vermarktungsperspektive. Der Solarpark Prüm soll in acht Anlagensegmenten mit einer Leistung von jeweils rund 450 kWp an Investoren veräußert werden. Nach dem Verkauf soll die AREAM Group langfristig für die Betreuung und den Betrieb des Solarparks verantwortlich bleiben. Dadurch erschließt sich die Gruppe neben dem Projektverkauf eine weitere Einnahmequelle.

Die Transaktion verdeutlicht zugleich das Geschäftsmodell hinter dem 8 % Aream Green Bond 2024/2029 (ISIN: DE000A383BE0). Mit den Anleihemitteln finanziert die Gesellschaft die Weiterentwicklung bestehender Projektrechte sowie zusätzliche Freiflächen- und Agri-Photovoltaikprojekte mit und ohne Speicher in Deutschland. Durch den geplanten Weiterverkauf des Solarparks Prüm soll das für den Erwerb eingesetzte Kapital möglichst zeitnah wieder für weitere Investitionen zur Verfügung stehen.

René Kautz, Geschäftsführer der Aream Solar Finance GmbH, erklärt: „Für uns ist entscheidend, das Kapital aus unserer Anleihe gezielt in wirtschaftlich attraktive Projekte zu investieren und dabei möglichst effizient einzusetzen. Deshalb berücksichtigen wir bei jeder Investitionsentscheidung auch, wie sich ein Projekt auf unsere finanziellen Spielräume für weitere Vorhaben auswirkt. Gerade in einem kapitalintensiven Markt ist es wichtig, Projekte mit unterschiedlichen Zeithorizonten sinnvoll zu kombinieren und unsere Mittel flexibel einzusetzen. So schaffen wir die Grundlage, weitere Photovoltaikprojekte in Deutschland zu finanzieren und unser Geschäft gezielt auszubauen.“



Investorenkontakt

Aream Solar Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



Finanzpressekontakt

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Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)211 17 80 47 20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

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