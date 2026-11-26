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ASKLEPIOS steigert Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld



26.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

Q3 2026

ASKLEPIOS steigert Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld

Zahl der behandelten Patient:innen erhöht sich um 8,0 % auf rund 3,15 Millionen

Konzernumsatz steigt um 4,6 % auf EUR 4.990,7 Mio.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Hamburg, 26. November 2026

– Der ASKLEPIOS Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 eine positive Leistungsentwicklung. Insgesamt behandelten die Gesundheitseinrichtungen des Konzerns 3.150.295 Patient:innen. Gegenüber 2.915.971 Patient:innen im Vorjahresvergleichszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 8,0 %.

Die Entwicklung wurde insbesondere durch den ambulanten Leistungsbereich getragen. Hier erhöhte sich die Zahl der behandelten Patient:innen von 2.316.827 auf 2.527.259. Gleichzeitig stiegen die stationären Behandlungszahlen von 599.144 auf 623.036 Patient:innen. Die Bewertungsrelationen lagen mit 489.717 um 3,8 % über dem Vorjahreszeitraum.

Parallel zur Leistungsentwicklung erzielte ASKLEPIOS in den ersten neun Monaten 2026 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 4.990,7 Mio. und damit 4,6 % mehr als im Vorjahresvergleichszeitraum (Vorjahr: EUR 4.770,1 Mio.). Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 489,7 Mio. nach EUR 435,8 Mio. im Vorjahr. Das Konzernergebnis nach Steuern (EAT) lag bei EUR 133,6 Mio. (Vorjahr: EUR 114,5 Mio.) mit einer EAT-Marge von 2,7 % (Vorjahr: 2,4 %).

Auch die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit des Konzerns entwickelte sich solide. Der operative Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten auf EUR 530,6 Mio. nach EUR 527,0 Mio. im Vorjahreszeitraum. Insgesamt investierte ASKLEPIOS einschließlich Fördermitteln EUR 306,3 Mio. in die Weiterentwicklung seiner Einrichtungen und Versorgungsstrukturen. Die Eigenmittelquote der Investitionen betrug 60,3 %.

CFO (komm.) Benedikt Brörmann: „Finanzielle Handlungsfähigkeit bedeutet für uns, Investitionen aus einer verlässlichen Finanzierungsposition heraus vorantreiben zu können und gleichzeitig die langfristige Tragfähigkeit unserer Kapitalstruktur zu sichern. Deshalb verbinden wir ausreichende Liquiditätsreserven und eine ausgewogene Verschuldung mit einem disziplinierten Kapitaleinsatz. Diese Balance ist ein zentraler Maßstab unseres finanzwirtschaftlichen Handelns.“

Ein wesentlicher Einflussfaktor für die weitere Entwicklung des Krankenhausmarktes bleibt die Umsetzung der Krankenhausreform. Insbesondere die künftige Zuweisung von Leistungsgruppen und die damit einhergehenden Veränderungen der Versorgungs- und Vergütungsstrukturen stellen Krankenhäuser weiterhin vor erhebliche wirtschaftliche und strukturelle Herausforderungen. Gleichzeitig schreitet die Ambulantisierung medizinischer Leistungen voran. Insbesondere Hybrid-DRGs tragen dazu bei, bislang stationär erbrachte Leistungen in den ambulanten Bereich zu verlagern, und eröffnen Chancen für eine stärkere sektorübergreifende Versorgung. Hinzu kommen finanzielle Belastungen infolge regulatorischer Eingriffe und der Maßnahmen zur Stabilisierung der GKV-Beitragssätze. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf Erlösstrukturen, Investitionsmöglichkeiten und die wirtschaftliche Stabilität der Krankenhäuser bleiben mit Unsicherheiten verbunden.

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt ASKLEPIOS die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Konzern erwartet unverändert ein moderates organisches Umsatzwachstum sowie eine leichte Verbesserung der wesentlichen Ergebniskennzahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern.

CEO Joachim Gemmel: „Die Krankenhausreform verändert die Versorgungsstrukturen in Deutschland grundlegend. Die Zuweisung von Leistungsgruppen, die Ambulantisierung und neue Vergütungsmodelle eröffnen Chancen für eine stärker sektorenübergreifende Versorgung, setzen jedoch verlässliche Rahmenbedingungen und tragfähige Finanzierungsstrukturen voraus. Entscheidend ist, den notwendigen Wandel so zu gestalten, dass eine hochwertige und erreichbare medizinische Versorgung auch langfristig sichergestellt werden kann. ASKLEPIOS wird diesen Prozess aktiv gestalten und seine Versorgungsangebote verantwortungsvoll an den Anforderungen ausrichten.“

CEO Marco Walker: „Die Entwicklung der ersten neun Monate bestätigt, dass ASKLEPIOS auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen verlässlich aufgestellt ist. Entscheidend ist für uns, konsequent in die Weiterentwicklung unserer Strukturen zu investieren. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Versorgungsstrukturen kontinuierlich zu verbessern, auf Veränderungen im Gesundheitsmarkt flexibel zu reagieren und die langfristige Entwicklung des Konzerns voranzutreiben.“

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Über ASKLEPIOS

Seit seiner Gründung 1985 hat sich

ASKLEPIOS

in Deutschland zum führenden privaten Klinikbetreiber in Familienbesitz entwickelt. Heute vereint der Konzern rund 160 Gesundheitseinrichtungen, in denen mehr als 73.000 Mitarbeiter:innen jährlich fast 3,9 Millionen Patient:innen versorgen. Bedeutende Meilensteine auf dem Weg zum integrierten Gesundheitskonzern waren die Übernahme des Landesbetriebs Krankenhäuser der Freien und Hansestadt Hamburg 2004 sowie die mehrheitlichen Anteilsübernahmen der MEDICLIN AG 2011 und der RHÖN-KLINIKUM AG 2020. ASKLEPIOS steht für eine konsequent menschenzentrierte Medizin. Qualität, Innovation und soziale Verantwortung bilden die zentralen Leitprinzipien, die das unternehmerische Handeln des Konzerns nachhaltig prägen.

www.asklepios.com

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