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AUTOCRYPT präsentiert Sicherheitslösungen für das Zeitalter der physischen KI auf der CES 2027



26.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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SEOUL, Südkorea, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für physische KI, gab seine Teilnahme an der Consumer Electronics Show (CES) 2027 bekannt, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet. Dort wird das Unternehmen umfassende Sicherheitslösungen für das Ökosystem der physischen KI vorstellen und dabei auf bewährte Cybersicherheitstechnologien aus der Automobilindustrie zurückgreifen, um neuen Sicherheitsanforderungen in den Bereichen Robotik, Verteidigung, Industriemaschinen sowie Biotechnologie und Gesundheit gerecht zu werden.

Aufbauend auf seinem etablierten Portfolio für Cybersicherheit im Mobilitätsbereich wird AUTOCRYPT seine horizontale Expansion in Branchen, in denen physische KI zum Einsatz kommt, sowie seine vertikale Expansion in den Bereich der Plattformen für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV) in den Mittelpunkt stellen.

SICHERE Mobilität: Automotive-CIS (Standard für Cybersicherheitsinfrastrukturen) deckt den gesamten Fahrzeuglebenszyklus von der Entwicklung und Produktion bis hin zum Fahrbetrieb sowie zur Wartung ab und bietet einen integrierten Rahmen für das Cybersicherheitsmanagement, Sicherheitstests, Software-Updates sowie den Betrieb von Cybersicherheitssystemen in Fahrzeugen. Für die Sicherheit in der Produktionsphase wird AUTOCRYPT AutoCrypt PKI-Vehicle zur Ausstellung digitaler Zertifikate sowie AutoCrypt KMS zur Erzeugung und Verwaltung kryptografischer Schlüssel präsentieren. Gemeinsam ermöglichen diese Lösungen mithilfe einer normkonformen Public-Key-Infrastruktur (PKI) eine sichere Zugriffskontrolle sowie ein effizientes Schlüsselmanagement in der Produktion und entlang der Lieferkette.



SICHERE physische KI: Indem AUTOCRYPT seine Cybersicherheitstechnologien aus der Automobilindustrie auf die Robotik sowie andere Anwendungen physischer KI überträgt, schafft das Unternehmen die Grundlage für neue Standards in Bezug auf die Sicherheit autonomer, KI-gesteuerter Systeme und das Vertrauen in diese Systeme. Bestärkt durch die Anerkennung in der Branche, die sich unter anderem im ersten Platz beim Capture-the-Flag-Wettbewerb (CTF) des Car Hacking Village auf der DEF CON 34 sowie in der Auszeichnung als „Automotive Cybersecurity Company of the Year 2026" (Unternehmen des Jahres 2026 für Cybersicherheit in der Automobilindustrie) widerspiegelt, möchte AUTOCRYPT seine bewährte Kompetenz in den Bereichen kryptografisches Schlüsselmanagement, sichere Kommunikation, Cybersicherheitstests sowie Überwachung auf das wachsende Anwendungsfeld der physischen KI ausweiten.



SICHERE FAHRZEUGSOFTWARE mit Elektrobit: Im Rahmen seiner im Juni 2026 bekannt gegebenen strategischen Partnerschaft mit Elektrobit wird AUTOCRYPT Lösungen für Softwareplattformen präsentieren, die seine Cybersicherheitstechnologien mit dem etablierten SDV-Portfolio von Elektrobit kombinieren. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf AUTOSAR, Fahrzeugbetriebssysteme, fahrzeuginterne Vernetzung, Hochleistungsrechnerplattformen sowie digitale Cockpits und vereint sich ergänzende Stärken in den Bereichen Fahrzeugsoftware sowie Cybersicherheit. Als exklusiver Geschäftspartner von Elektrobit für wichtige Softwarelösungen in Südkorea möchte AUTOCRYPT seine Rolle als Anbieter integrierter Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie die Cybersicherheit in der Automobilindustrie stärken.

„Da Fahrzeuge, Robotersysteme, Ladeinfrastrukturen sowie andere intelligente Systeme zunehmend an die digitalen Netzwerke angebunden werden, die unseren Alltag unterstützen, müssen unbedingt Schutzmechanismen in ihre Infrastruktur integriert und über den gesamten Lebenszyklus hinweg verankert werden", sagte Duksoo Kim, Geschäftsführer von AUTOCRYPT. „Mit bewährten Technologien in den Bereichen Verschlüsselung, Authentifizierung sowie Bedrohungserkennung setzen wir uns weiterhin dafür ein, die Cybersicherheit in der Automobilindustrie voranzutreiben und zugleich unseren zuverlässigen Schutz auf neu entstehende Systeme der physischen KI auszuweiten."

AUTOCRYPT stellt zum vierten Mal in Folge auf der CES aus und präsentiert sein wachsendes Portfolio an Sicherheitslösungen für den Mobilitätsbereich sowie das gesamte Ökosystem der physischen KI. Besucher sind eingeladen, am Stand Nr. 5469 von AUTOCRYPT in der West Hall des Las Vegas Convention Center Vorführungen zu erleben sowie ausführliche Gespräche mit dem Expertenteam des Unternehmens zu führen. Gespräche sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf autocrypt.io/ces-2027.

Informationen zu AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für physische KI zum Schutz autonomer und vernetzter Fahrzeuge, von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge sowie von Systemen in den Bereichen Robotik, Verteidigung, Biotechnologie und Gesundheitswesen. Auf Grundlage seines Fachwissens in der Entwicklung von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie sowie in den Bereichen Penetrationstests, Sicherheitsvalidierung und Beratung bietet AUTOCRYPT durchgängige Cybersicherheit über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg. Als einziger benannter Technischer Dienst (TS) für Cybersicherheit in der Automobilindustrie im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt das Unternehmen OEMs sowie Zulieferer von der Entwicklung bis zur Phase nach der Produktion und hilft ihnen zugleich, internationale Normen einzuhalten. AUTOCRYPT weitet seine zuverlässigen Sicherheitslösungen auf Fahrzeuge, Kommunikationssysteme sowie vernetzte Dienste aus, um die Zukunft der Sicherheit physischer KI mitzugestalten.

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