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Bizcap tritt in den polnischen Markt ein und beschleunigt damit seine Expansion in Europa



26.11.2026 / 03:00 CET/CEST

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WARSCHAU, Polen, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige nichtbankliche Unternehmensfinanzierer Bizcap hat offiziell seine Geschäftstätigkeit in Polen aufgenommen, womit das Unternehmen einen weiteren wichtigen Meilenstein bei seiner Expansion in Europa erreicht und nun auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) des Landes seine schnellen, flexiblen Finanzierungslösungen anbietet.

Oskar Kowalski, Managing Partner Bizcap Poland

Der Markteintritt folgt auf die Aufnahme der Geschäftstätigkeit von Bizcap in Luxemburg im Juli 2025 sowie die anschließende Expansion nach Deutschland im Oktober 2025 und stärkt die wachsende Präsenz des Unternehmens in Europa.

Nachdem Bizcap Anfang dieses Jahres angekündigt hatte, Polen als potenziellen Markt zu prüfen, hat das Unternehmen inzwischen vielversprechende Möglichkeiten erkannt, lokale Unternehmen zu unterstützen, die nach Alternativen zur traditionellen Bankfinanzierung suchen.

Mit einem dynamischen KMU-Sektor und einer wachsenden Nachfrage nach leicht zugänglichen Unternehmensfinanzierungen stellt Polen einen attraktiven Markt für das etablierte bankenunabhängige Finanzierungsmodell von Bizcap dar, bei dem Schnelligkeit, Flexibilität sowie ein umfassenderer Ansatz bei der Prüfung von Finanzierungsanträgen im Vordergrund stehen.

Die Leitung der Geschäftstätigkeit von Bizcap in Polen übernimmt der geschäftsführende Gesellschafter Oskar Kowalski, der mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking, Private Equity, Venture Capital sowie alternative Finanzierungen mitbringt. Er gehört zudem zu den Gründungsmitgliedern des US-Geschäfts von Bizcap.

Der gebürtige Pole Kowalski verbrachte einen Großteil seines Lebens in den USA, bevor er in sein Heimatland zurückkehrte, um die Expansion von Bizcap auf dem dortigen Markt zu leiten.

„Polen verfügt über einen dynamischen und ambitionierten KMU-Sektor mit Tausenden Unternehmern, die Innovationen vorantreiben, Arbeitsplätze schaffen sowie zum Wirtschaftswachstum beitragen. Doch der Zugang zu Unternehmensfinanzierungen über traditionelle Kanäle kann nach wie vor schwierig sein", sagte Kowalski.

„Wir sehen hier eine enorme Chance, eine schnellere, flexiblere Finanzierungsalternative anzubieten, die der Arbeitsweise moderner Unternehmen besser gerecht wird."

Laut Kowalski gingen dem offiziellen Markteintritt monatelange Marktanalysen, Planungen sowie Vorbereitungen für den Aufbau des Geschäfts von Bizcap in Polen voraus.

„In den vergangenen Monaten haben wir uns intensiv mit der lokalen Finanzierungslandschaft vertraut gemacht und ein starkes Team aufgebaut. Nun sind wir bereit, unsere Vorbereitungen in die Praxis umzusetzen sowie polnische Unternehmen mit Finanzierungslösungen zu unterstützen, die sich international bereits bewährt haben", sagte er.

Kowalski wird von Anna Kozlowska unterstützt, die zur Geschäftsleiterin von Bizcap Polen ernannt wurde und über umfangreiche Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor sowie in der Führung von Fintech-Geschäften verfügt. Kozlowska bringt 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fintech und Innovation mit, in denen sie für Vertrieb, Geschäftsentwicklung sowie Geschäftsabläufe verantwortlich war. Zuvor war sie Geschäftsführerin von Finiata, einem Kreditgeber für KMU.

„Durch meine mehr als zehnjährige Tätigkeit im Kreditwesen weiß ich aus erster Hand, wie wichtig leicht zugängliche und flexible Finanzierungslösungen für KMU sein können", sagte Kozlowska.

„Ich freue mich sehr, in dieser wichtigen Phase der Expansion zu Bizcap zu kommen und am Aufbau eines Geschäfts mitzuwirken, das internationale Erfahrung mit einem fundierten Verständnis des polnischen Marktes verbindet.

Flexibilität steht im Mittelpunkt unseres Angebots, und diesen Ansatz verfolgen wir auch bei unseren Partnerschaften, indem wir Beziehungen aufbauen, die mit uns wachsen können, um so mehr polnische Unternehmer zu erreichen sowie ihr langfristiges Wachstum zu unterstützen."

Bizcap hat zudem ein eigenes Team vor Ort in Polen aufgebaut, dessen Kompetenzen die Bereiche Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Finanzierungsabwicklung sowie Kundenservice umfassen.

Das 2019 in Australien gegründete Bizcap hat sich zu einem etablierten internationalen Kreditgeber für Unternehmen entwickelt und seine Geschäftstätigkeit auf Neuseeland, Singapur, das Vereinigte Königreich, Europa, die USA sowie Kanada ausgeweitet.

Das Unternehmen hat weltweit Finanzierungen in Höhe von mehr als 20 Milliarden PLN (5 Milliarden US-Dollar) an über 100 000 KMU vergeben und sich damit einen Namen für seinen schnellen, flexiblen Ansatz bei der Unternehmensfinanzierung gemacht.

Cision

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