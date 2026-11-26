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DACH-Studie 2026 | Konzerne in der DACH-Region: Solide Klimapläne, doch 58 % berichten keine nachhaltige Finanzierung



26.11.2026 / 09:58 CET/CEST

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Kirchhoff Consult entwickelt Transition Credibility Index (TCI) und Sustainable Finance Profile Index (SFPI): Studie stellt erstmals gegenüber, wie belastbar die größten börsennotierten der DACH-Region ihren Übergang zur Klimaneutralität planen – und wie sie über nachhaltige Finanzierung berichten.

Transition Credibility in DACH ist in allen Branchengruppen hoch. TCI erreicht im Mittel 60 von 100 Punkten. SFPI liegt bei nur 24 Punkten.

58 % der Unternehmen berichten weder nachhaltige Finanzierungsinstrumente noch eine Sustainable Finance-Strategie.

Energieversorger sind in beiden Indizes stark, Technologiedienstleister und Gesundheitsunternehmen nur in der Credibility.

Von den zwölf Unternehmen mit der höchsten Transition Credibility berichtet die Hälfte nicht zur Nutzung nachhaltiger Finanzierungsinstrumente.

Wer die Mittel für seinen Übergang beziffert, berichtet dreimal so häufig über Sustainable Finance.

Hamburg, 26. November 2026 – Die großen Unternehmen der DACH-Region haben ihre Klimaziele gesetzt und ihre Übergangspläne in weiten Teilen offengelegt. Wie sie den Übergang finanzieren, bleibt in ihrer Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung dagegen oft unsichtbar. Das zeigt die Studie „Transition Credibility in der DACH-Region: vom Übergangsplan zur Finanzierung“ von Kirchhoff Consult. Sie wertet die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte von 62 Unternehmen aus DAX40, ATX und SMI für das Geschäftsjahr 2025 aus.

Transition Credibility: Die Bausteine stehen

Der Transition Credibility Index bündelt 46 Kriterien in sieben Dimensionen – von Zielen und Übergangsplan über den Umgang mit Restemissionen, interne CO2-Bepreisung, Governance und Prüfung bis zur finanziellen Unterlegung. Er erreicht im Mittel 60 von 100 Punkten. Der DAX40 (66) liegt vor ATX (57) und SMI (52).

Die meisten Bausteine eines belastbaren Übergangsplans sind vorhanden. So berichten etwa 97 % der Unternehmen ein Nahziel für Scope 1 und 2, 81 % legen einen Übergangsplan nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) offen. Alle Unternehmen im Sample verankern die Klimaverantwortung im Vorstand, 77 % verknüpfen einen Anteil der variablen Vorstandsvergütung mit Klimazielen – bei Unternehmen, die den Anteil beziffern liegt dieser im Durchschnitt bei 9,7%.

Und die Pläne scheinen zu wirken: Bei Unternehmen mit berichtetem Übergangsplan sanken die berichteten Scope-1-Emissionen von 2024 auf 2025 im Median um 5,1 %, bei solchen ohne stiegen sie um 1,3 %.

Die Lücke liegt beim Geld. Nur 37 % der Unternehmen beziffern in ihrem Bericht die Mittel, die sie für die Umsetzung ihres Plans vorsehen. Die finanzielle Unterlegung ist mit 34 Punkten die schwächste der sieben Dimensionen. In nur 21 Fällen ließen sich Gesamtbeträge der für den Übergang vorgesehenen Mittel aus den Berichten ermitteln. In Summe sind es rund 119 Mrd. EUR – über unterschiedliche Zeiträume. Die Spanne reicht von 82 Mio. EUR bis 48 Mrd. EUR.

„Die großen Unternehmen der DACH-Region haben bei der Transformation mehr vorzuweisen, als die öffentliche Debatte vermuten lässt. Ziele, Pläne, Verantwortung und Prüfung stehen. Offen bleibt in vielen Berichten, wieviel das Unternehmen investieren muss, um den Plan umzusetzen, und woher das Geld dafür kommen soll“, sagt Dr. Wilhelm Mirow, Senior Consultant ESG/Sustainability bei Kirchhoff Consult und Autor der Studie.

Sustainable Finance: selten berichtet, stark konzentriert

Der Sustainable Finance Profile Index misst, wie stark Unternehmen nachhaltige Finanzierungsinstrumente wie Green Bonds oder Sustainability-Linked Bonds gemäß ihren Berichten nutzen und wie transparent sie diese ausgestalten. Er liegt im Mittel bei 24 Punkten – 37 Punkte unter dem TCI.

36 der 62 Unternehmen (58 %) erreichen 0 Punkte: Sie weisen in ihren Berichten weder nachhaltige Instrumente noch ein Sustainable Finance Framework aus. Von den übrigen 26 berichten nur 21 Unternehmen (34 %) von ausstehenden nachhaltigen Instrumenten. Das berichtete Volumen dieser beläuft sich auf mindestens rund 45 Mrd. EUR. Das entspricht 3,7 % der Finanzverbindlichkeiten aller 62 Unternehmen. RWE, Volkswagen und Vonovia stehen für 81 % des Volumens zweckgebundener Instrumente (etwa Green Bonds).

Spitzenreiter ist der ATX: 64 % der österreichischen Unternehmen berichten nachhaltige Instrumente, im DAX40 sind es 27 %, im SMI 20 %.

Auffällig ist, wie selten Plan und Finanzierung aufeinander Bezug nehmen. Nur acht Unternehmen verknüpfen Übergangsplan und Sustainable Finance-Strategie in beide Richtungen: Sie verweisen im Geschäftsbericht im Zusammenhang mit ihrem Übergangsplan auf ihr Sustainable Finance Framework und in diesem wiederum auf ihren Übergangsplan.

Von Energieversorgern bis Technologiedienstleistern: ein Spektrum

Die Studie teilt das Sample in zwei Hälften aus jeweils vier Branchengruppen: die transitionsintensiven Gruppen Energie, Grundstoffe & Chemie, Bauen & Wohnen sowie Mobilität & Logistik (30 Unternehmen) und die übrigen vier Gruppen (32). Im TCI unterscheiden sich die Branchengruppen nicht statistisch gesichert. Beim Finanzierungsprofil ist das anders.

An einem Ende des Spektrums steht die Gruppe Energie, bestehend aus fünf Energieversorgern: Sie erreichen 75 TCI-Punkte und 60 SFPI-Punkte. Alle fünf beziffern die Mittel für ihren Übergang – zwischen 1 und 48 Mrd. EUR – und berichten nachhaltige Instrumente.

Am anderen Ende stehen Technologiedienstleister und Gesundheitsunternehmen. Ihre Transition Credibility liegt mit 62 und 60 Punkten im Durchschnitt des Samples, bei den Klimazielen liegen die Technologiedienstleister sogar vorn. Im SFPI erreichen sie aber nur 17 und 3 Punkte. Das lässt nicht zwangsläufig auf ein Versäumnis schließen: Ein Softwarehaus oder ein Pharmaunternehmen braucht für seinen Übergang kein Investitionsprogramm in Milliardenhöhe.

Grafik 1: TCI und SFPI nach Branchengruppe (in Klammern Anzahl der Unternehmen). Quelle: Kirchhoff Consult

Wo der Übergang viel Kapital bindet, folgt der Finanzplanung eher auch eine Finanzierung mit nachhaltigen Instrumenten. Das ist der deutlichste statistisch gesicherte Zusammenhang der Studie. Von den 21 Unternehmen, die die Mittel für ihren Übergang beziffern, berichten 62 % nachhaltige Instrumente – von den übrigen 41 nur 20 %.

Zwischen den beiden Enden liegt die Mehrheit: 33 Unternehmen erreichen mehr als 50 TCI-Punkte, aber weniger als 50 SFPI-Punkte. In beiden Indizes über 50 Punkten liegen nur 14 Unternehmen, 11 davon aus transitionsintensiven Branchen.

Grafik 2: Transition Credibility Index und Sustainable Finance Profile Index je Unternehmen (0 bis 100 Punkte; 36 Unternehmen mit SFPI = 0 liegen auf der Nulllinie; Linien: Trend je Hälfte). Unternehmen im 2. Quadrant: Adidas, DHL, E.ON, EVN, Heidelberg Materials, Henkel, Holcim, Porr, RWE, Swisscom, Verbund, voestalpine, Volkswagen, Vonovia. Quelle: Kirchhoff Consult

Gleiche Credibility, unterschiedliche Finanzierung

Hohe Transition Credibility schlägt sich nicht automatisch in nachhaltiger Finanzierung nieder. Von den zwölf Unternehmen mit dem höchsten TCI berichtet die Hälfte keine nachhaltigen Instrumente.

Tabelle: Die zwölf Unternehmen mit dem höchsten TCI

# Unternehmen Index TCI Sustainable Debt-Quote Nachhaltige Instrumente laut Bericht 1 Verbund ATX 84,9 23,7 % Grüne Anleihe über 500 Mio. EUR 2 GEA Group DAX40 82,8 0 % keine; Kreditlinie ungezogen 3 Heidelberg Materials DAX40 82,4 35,6 % 2 Green Bonds, 3 nachhaltigkeitsgebundene Instrumente 4 Vonovia DAX40 79,7 13,3 % 12 Green und Social Bonds 5 RWE DAX40 78,7 57,0 % 14 Green Bonds 6 Fresenius DAX40 78,2 0 % keine; Kreditlinie ungezogen 7 Österreichische Post ATX 77,9 0 % keine 8 Siemens DAX40 77,4 0 % keine 9 OMV ATX 77,3 n. b. Green Loan, Volumen nicht offengelegt 10 Symrise DAX40 76,6 0 % keine 11 SAP DAX40 76,2 0 % keine; Kreditlinie ungezogen 12 Henkel DAX40 76,1 37,4 % 3 Sustainability-Linked Bonds

Sustainable Debt-Quote: ausstehende nachhaltige Instrumente in % der zinstragenden Finanzverbindlichkeiten; ungezogene nachhaltigkeitsgebundene Kreditlinien zählen nicht. n. b.: nicht bestimmbar. Quelle: Kirchhoff Consult, Geschäftsjahr 2025.

Das Muster lässt sich nur zum Teil mit dem Kapitalbedarf erklären. Auch Unternehmen mit ähnlich hoher Credibility und ähnlich hohen Investitionen finanzieren unterschiedlich: BASF und Siemens beziffern 1,2 Mrd. bzw. 730 Mio. EUR für ihren Übergang und finanzieren konventionell. Bei Heidelberg Materials und Henkel machen nachhaltige Instrumente mehr als ein Drittel der Finanzverbindlichkeiten aus.

Ein Teil der Lücke ist zudem ein Befund der Offenlegung: Manche Unternehmen nutzen nachhaltige Instrumente, weisen sie im Bericht aber nicht als solche aus.

Wo sich Kapitalbedarf und Offenlegungsverhalten ähneln, erscheinen unterschiedliche Sustainable Finance-Ansätze zunächst rätselhaft. Die Studie ordnet das mit Blick auf die Forschung ein. Der Zinsvorteil grüner Anleihen ist klein und nicht mehr die Regel. Andere Vorteile – Zugang zu Investoren, Selbstbindung, Signalwirkung – hängen von Emissionsvolumen, Investitionsprogramm und Eigentümerstruktur ab. Unterschiedliche Finanzierungsprofile können also das Ergebnis individueller Abwägungen sein. Offen bleibt, ob die Unternehmen der DACH-Region am Kapitalmarkt bereits das volle Potenzial ihrer Transition Credibility ausschöpfen.

Transition Credibility erzählen

Der Kapitalmarkt kann Transition Credibility nur honorieren, wenn er sie erkennt. Die Forschung legt nahe, dass vollständige Übergangspläne mit niedrigeren Zinskosten und besserem Zugang zu Finanzierung einhergehen – unabhängig vom Label einzelner Instrumente. Kirchhoff Consult leitet daraus drei Empfehlungen ab:

Den Plan beziffern und mit der Finanzierung verknüpfen. Unternehmen die zeigen, welche Mittel für die Transformation vorgesehen sind und woher sie stammen, macht seinen Plan für Investoren und Banken verifizierbar – auch bei konventioneller Finanzierung.

Commitments nicht auslassen. Wer nachhaltige Instrumente oder ein Framework hat, sollte beides im Bericht vollständig ausweisen und auf den Übergangsplan beziehen. Zweckbindung, externe Prüfung und jährliche Rechenschaft machen das Commitment zur Transformation sichtbar.

Eigentümer einbinden. Investor Relations sollte die Transformationsstrategie und ihre Finanzierung aktiv erklären und die Erwartungen der großen Investoren kennen.

„Transition Credibility ist ein Kapitalmarktthema und damit ein Kommunikationsthema. Wer Commitment, Ambition und Fortschritte seiner Transformation klar erzählt, gibt Investoren, Banken und Politik Gründe, diesen Kurs zu stützen. Das schafft die Investitionssicherheit, die jede Transformation braucht. Wo die Erzählung ausbleibt, wächst die Unsicherheit – und mit ihr die Gefahr eines Schlingerkurses, der am Ende die Unternehmen selbst trifft“, sagt Dr. Mirow.

Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit.

Über die Studie

Die Studie „Transition Credibility in der DACH-Region: vom Übergangsplan zur Finanzierung“ untersucht 62 Unternehmen aus DAX40 (33), ATX (14) und SMI (15) auf Basis ihrer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2025. Banken und Versicherungen sind nicht Teil der Auswertung. Der Transition Credibility Index umfasst 46 Kriterien in sieben Dimensionen, der Sustainable Finance Profile Index sieben Kriterien in drei Dimensionen; beide reichen von 0 bis 100 Punkten.

Die Studie misst Offenlegung: Ein niedriger Wert bedeutet, dass ein Kriterium im Bericht nicht nachvollziehbar belegt ist – nicht zwingend, dass es fehlt. Zusammenhänge sind keine Kausalnachweise. Die Datenerhebung erfolgte in weiten Teilen KI-gestützt. Alle Werte wurden mit Belegzitat und Seitenangabe dokumentiert und auf Plausibilität geprüft. Die Studie knüpft an die DACH-Studien von Kirchhoff Consult aus den Jahren 2023 bis 2025 an.

ÜBER KIRCHHOFF CONSULT

Kirchhoff Consult ist mit rund 60 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Financial Communications, im Reporting, beim Börsengang, im Bereich Investor Relations sowie ESG und Nachhaltigkeitskommunikation. „Unlocking Value Through Trust“: Wir helfen Unternehmen dabei, in einer komplexen Welt glaubwürdig, resilient und finanzierbar zu sein.

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Dr. Wilhelm Mirow

Senior Consultant ESG/Sustainability

T +49 174 91 81 774

wilhelm.mirow@kirchhoff.de

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