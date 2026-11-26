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DoGo Power präsentiert intelligente netzbildende Energiespeichersysteme auf der GENERA 2026 in Madrid



26.11.2026 / 13:55 CET/CEST

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MADRID, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power präsentierte seine Smart Grid-Forming Energiespeichersysteme (ESS) und Lösungen für gewerbliche und industrielle (C&I) sowie Großanwendungen auf der GENERA 2026 in Madrid, Spanien, und veranstaltete einen Workshop zum Thema „Szenarioorientiert + GFM + KI". Mit dem Fokus auf die DG1000-1672kWh präsentierte die Ausstellung eine Komplettlösung, die von der Planung und Dimensionierung bis zur Systembereitstellung reichte und die Bedürfnisse von Gewerbe- und Industriekunden nach kürzeren Lieferzeiten, einer gesicherten Stromversorgung und einer optimierten Investitionsallokation erfüllte.

DoGo Power Showcases Smart Grid-Forming ESS at GENERA 2026 Madrid

Spaniens Anforderungen an das Stromnetz und die angestrebten Energiespeicherkapazitäten stellen neue Anforderungen an die Systemleistungsfähigkeit. Der spanische Nationale Energie- und Klimaplan (PNIEC) sieht ein Energiespeicherziel von 22,5 GW bis 2030 vor. Energiespeicher müssen nicht nur Strom speichern, sondern auch aktiv Spannung und Frequenz bei Netzschwankungen stützen.

Um den Anforderungen an Einsatz und Stromverbrauch gerecht zu werden, integriert das DG1000-1672kWh PV, Energiespeicher, einen Dieselgenerator und Managementsysteme in einen 10-Fuß-Container für den einfachen Transport. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen kann der Platzbedarf um 35 % reduziert, die Projektabwicklungszeit um 5 bis 7 Tage verkürzt und der Aufwand für Verkabelung und Inbetriebnahme vor Ort verringert werden. Zur Stromversorgung nutzt das System die 4S GFM-Plattform zur Koordination des Betriebs von EMS, BMS, PCS und PMS und bietet aktive Unterstützung bei der Frequenz- und Spannungsregelung. Die netzgekoppelte/netzunabhängige Umschaltzeit von weniger als 20 Millisekunden erfüllt die Anforderungen empfindlicher Lasten, während ein eingebauter Trenntransformator die Auswirkungen des Motoranlaufs abmildern kann. Die DG2000-2508kWh wurde für Großprojekte konzipiert und ist zudem hochgradig in einen 10-Fuß-Container integriert, was einen flexibleren Transport und eine effizientere Lieferung ermöglicht, während hochpräzise SOC- und KI-gestützte Dispatch-Strategien höhere Erträge liefern. Bei der Investitionsplanung kann EcoSizing die Dimensionierung von Kraftwerken im Gigawattbereich mithilfe von Simulationen innerhalb von fünf Minuten durchführen und Kunden so dabei helfen, durch stündliche Simulationen über das gesamte Jahr, Lastanalysen und Wirtschaftlichkeitsbewertungen bessere Konfigurationen zu vergleichen und auszuwählen.

Parallel zur Ausstellung fand der Workshop „Szenarioorientiert + GFM + KI" statt, der zahlreiche EPC-Auftragnehmer, Vertriebspartner und Projektentwickler mit etablierter lokaler Präsenz anzog. José Donoso, CEO des spanischen Solar-Photovoltaik-Verbandes (UNEF), gab Einblicke in den lokalen Solar- und Speichermarkt, während das Vertriebs- und Serviceteam von DoGo Power Präsentationen hielt und sich an Diskussionen über Lösungsdesign für verschiedene Energienutzungsszenarien, GFM-Stromversorgungsunterstützung und KI-Anwendungen in Planung und Betrieb beteiligte. Im Rahmen der Unterzeichnungszeremonien für Energiespeicherprojekte wurden vor Ort auch Verträge mit SUNPIN, BK Energies und Integrated Energy Systems geschlossen, um die Gespräche auf eine konkrete Projektkooperation auszuweiten.

Für Lieferung und Service kann DoGo Power Produkte schnell aus lokalen Lagern in Europa versenden. Dabei stehen lokale Serviceteams und Ingenieure zur Verfügung, die den gesamten europäischen Markt abdecken, um den Bedarf der Kunden an effizienter Versorgung und Vor-Ort-Service zu decken. Dies spiegelt auch die Vision von DoGo Power wider, „die Welt mit Strom zu versorgen", indem den Kunden durch professionelle Produkte und Dienstleistungen wirtschaftlicher, zuverlässiger und stabiler grüner Strom angeboten wird.

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Cision

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