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EQS-News: NuWays AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung: NuWays Digital Defence Day am 04.12.2026



26.11.2026 / 13:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einladung: NuWays Digital Defence Day am 04.12.2026

Wir laden Sie herzlich zum

zweiten NuWays Digital Defence Day am 4. Dezember 2026

ein. Führende europäische Defence-Unternehmen geben Einblicke in ihre Entwicklung und stehen im Anschluss für Fragen in Live-Q&A-Sessions zur Verfügung.

Jedes Unternehmen erhält einen eigenen Slot, um seine Wachstumsstory vorzustellen und zentrale strategische sowie operative Entwicklungen zu beleuchten, die den Defence-Sektor vorantreiben.

Teilnehmende Unternehmen:

CEOTRONICS | Argo Defence | Rheinmetall | SMAG | Astor Group | Bittium

Datum:

Freitag, 4. Dezember 2026, 09:00 – 15.45 Uhr

Format:

Online

Sprache:

Englisch

Agenda

:

09:00 – 09:45 Uhr

CEOTRONICS AG

– DE0005407407

10:00 – 10:45 Uhr

Argo Defence Group AB

– SE0026820540

11:00 – 11:45 Uhr

Rheinmetall AG

– DE0007030009

13:00 – 13:45 Uhr

SMAG Mobile Antenna Masts AG

– DE000A42FR12

14:00 – 14:45 Uhr

Scandinavian Astor Group AB

– SE0019175274

15:00 – 15:45 Uhr

Bittium Oyj

– FI0009007264

Bitte melden Sie sich über den Link

https://www.nuways-ag.com/events/nuways-defence-day-2026

an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Fragen & Kontakt:

Bei Fragen zur Teilnahme oder wenn Sie weitere benötigen, melden Sie sich gerne direkt bei:

Simon Keller, CFA –

simon.keller@nuways-ag.com

Julius Neittamo –

julius.neittamo@nuways-ag.com

Über NuWays:

NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen – für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.

26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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