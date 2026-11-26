EQS-News: Einladung: NuWays Digital Defence Day am 04.12.2026
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Einladung: NuWays Digital Defence Day am 04.12.2026
26.11.2026 / 13:59 CET/CEST
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Einladung: NuWays Digital Defence Day am 04.12.2026
Wir laden Sie herzlich zum
zweiten NuWays Digital Defence Day am 4. Dezember 2026
ein. Führende europäische Defence-Unternehmen geben Einblicke in ihre Entwicklung und stehen im Anschluss für Fragen in Live-Q&A-Sessions zur Verfügung.
Jedes Unternehmen erhält einen eigenen Slot, um seine Wachstumsstory vorzustellen und zentrale strategische sowie operative Entwicklungen zu beleuchten, die den Defence-Sektor vorantreiben.
Teilnehmende Unternehmen:
CEOTRONICS | Argo Defence | Rheinmetall | SMAG | Astor Group | Bittium
Datum:
Freitag, 4. Dezember 2026, 09:00 – 15.45 Uhr
Format:
Online
Sprache:
Englisch
Agenda
:
09:00 – 09:45 Uhr
CEOTRONICS AG
– DE0005407407
10:00 – 10:45 Uhr
Argo Defence Group AB
– SE0026820540
11:00 – 11:45 Uhr
Rheinmetall AG
– DE0007030009
13:00 – 13:45 Uhr
SMAG Mobile Antenna Masts AG
– DE000A42FR12
14:00 – 14:45 Uhr
Scandinavian Astor Group AB
– SE0019175274
15:00 – 15:45 Uhr
Bittium Oyj
– FI0009007264
Bitte melden Sie sich über den Link
https://www.nuways-ag.com/events/nuways-defence-day-2026
an.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Fragen & Kontakt:
Bei Fragen zur Teilnahme oder wenn Sie weitere benötigen, melden Sie sich gerne direkt bei:
Simon Keller, CFA –
Julius Neittamo –
Über NuWays:
NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen – für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.
26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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