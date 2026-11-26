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Einzigartiges Fanerlebnis: HomeToGo und Union eröffnen mit dem „Eisernen Wohnzimmer“ die wohl außergewöhnlichsten Plätze der Bundesliga (News mit Zusatzmaterial)



26.11.2026 / 09:45 CET/CEST

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Einzigartiges Fanerlebnis: HomeToGo und Union eröffnen mit dem„Eisernen Wohnzimmer“ die wohl außergewöhnlichsten Plätze der Bundesliga

Berlin, 26. November 2026 – HomeToGo, Europas führende Ferienhausgruppe, und der 1. FC Union Berlin setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der offizielle Reisepartner und Premium-Sponsor der Eisernen bleibt dem Verein auch künftig verbunden und die Partner entwickeln ihre Zusammenarbeit weiter. Dabei stellen sie das Live-Spielerlebnis in den Mittelpunkt der gemeinsamen Kooperation: Mit dem „Eisernen Wohnzimmer by HomeToGo“ präsentieren sie ein außergewöhnlich anderes Fan-Erlebnis direkt im Stadion An der Alten Försterei. Nach den erfolgreichen „Stadionnächten by HomeToGo” in der Vorsaison rückt die Kooperation nun das Erlebnis noch näher an das heran, was Union Berlin ausmacht: Fußball, Gemeinschaft und die besondere Atmosphäre im Stadion An der Alten Försterei.

Dieses Stadion ist für viele Unioner und Unionerinnen weit mehr als nur eine Spielstätte. Es ist Treffpunkt, Heimat und für viele Anhänger längst so etwas wie das zweite Wohnzimmer geworden. In der Saison 26/27 nimmt HomeToGo, dies nun wörtlich: Ganz im Stil von HomeToGo Originals - besondere Unterkünfte von HomeToGo betreut - holt HomeToGo das Sofa direkt an den Spielfeldrand. Eingerichtet im urigen Retro-Wohnzimmer-Stil, wie er perfekt nach Köpenick passt, verbindet das „Eiserne Wohnzimmer by HomeToGo“ den Komfort einer gemütlichen Unterkunft mit der unverfälschten Wucht des Stadionerlebnisses. Für ausgewählte Fans entsteht so erstmals während des Spiels ein exklusiver Blickwinkel auf den Rasen, der die pure Konzentration auf das Spiel und echte Emotionen in vertrauter Atmosphäre ermöglicht.

Mittendrin statt nur dabei: Exklusive Verlosung für 10 Spiele - VIP-Hospitality und unvergleichliche Sofa-Tribüne inklusive: Zu insgesamt zehn ausgewählten Heimspielen der Profimannschaften der Frauen und Männer verlost HomeToGo über Social Media jeweils bis zu vier exklusive Plätze im „Eisernen Wohnzimmer by HomeToGo“. Die Gewinner erleben den Spieltag dabei aus einer ganz besonderen Perspektive: Nach einem Aufenthalt im Hospitality-Bereich des Stadions verfolgen sie die Partie ganz nah am Spielfeldrand und damit näher am Geschehen als die meisten anderen Stadionbesucher.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Nachdem wir die Fortführung unserer Partnerschaft bereits zum Saisonstart angekündigt haben, freuen wir uns riesig, jetzt das Geheimnis um das ‚Eiserne Wohnzimmer by HomeToGo‘ zu lüften. Als Spezialist für Ferienunterkünfte wissen wir genau, was einen Ort wirklich heimisch macht - egal, wo man ist. Nachdem wir Unionern und Unionerinnen vergangene Saison bereits unvergessliche Nächte unterm Flutlicht ermöglicht haben, gehen wir nun in die nächste Runde: Mit dem neuen Raumkonzept schaffen wir einen Ort direkt am Spielfeldrand, den es so nur bei Union Berlin gibt und bieten damit ein Fan-Erlebnis, dass sich auf das Wesentliche konzentriert: 90 Minuten packenden Live-Fußball.“

Jan Boysen, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb des 1. FC Union Berlin: “Die Partnerschaft mit HomeToGo lebt davon, Sponsoring für unsere Fans nahbar und emotional zu gestalten. Nach den Übernachtungen im Stadion setzen wir nun den Fokus auf den Spieltag selbst. Das ‚Eiserne Wohnzimmer by HomeToGo‘ ist dafür die ideale Plattform, um besondere Momente an der Alten Försterei zu schaffen. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit HomeToGo in der Saison 2026/27 weiterzuentwickeln und unseren Fans diese einzigartige Perspektive gemeinsam zu ermöglichen."

Die Verlosungen für die ersten Spieltage starten in Kürze über die offiziellen Kanäle von HomeToGo und dem 1. FC Union Berlin auf Instagram und LinkedIn sowie auf der Website von HomeToGo.

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Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und baut die erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt auf.



Die HomeToGo Group vereint zwei Geschäftsbereiche: HomeToGo_PRO bietet Software- und technologiegestützte Servicelösungen für die gesamte Reisebranche, bei der HomeToGo Originals – einer der größten Verwalter von Ferienunterkünften in Europa – im Mittelpunkt steht. Über den KI-gestützten Marktplatz und die Vertriebstechnologie von HomeToGo können Reisende Preise sowie Angebote der weltweit größten Ferienhaus-Auswahl vergleichen und mühelos das perfekte Zuhause für jede Reise finden.



HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut und ist offizieller Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. Die HomeToGo Group betreibt lokalisierte Apps und Websites in mehr als 30 Ländern.



Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Über den 1. FC Union Berlin

Die Initialzündung für Fußball in Köpenick erfolgte im Frühjahr 1906 mit der Gründung des SV Olympia im Ortsteil Oberschöneweide. Aus diesem ging nach einigen Umwandlungen und Umbenennungen am 20. Januar 1966 der 1. FC Union Berlin e.V. hervor. Mit rund 70.000 Mitgliedern und rund 375.000 Zuschauern pro Spielzeit im heimischen Stadion An der Alten Försterei zählt der 1. FC Union Berlin zu den größten und bekanntesten Fußballvereinen Deutschlands.

Mit seiner Profimannschaft der Männer ist Union einer von 36 Lizenznehmern der DFL (Deutsche Fußball Liga) und seit 2019 Teil der Bundesliga, der höchsten Spielklasse im deutschen Profifußball. In der Saison 2023/24 nahm der Verein erstmals in seiner Geschichte an der UEFA Champions League, dem wichtigsten Clubwettbewerb im europäischen Fußball, teil. Die Eisernen tragen ihre Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei aus, das seit 1920 als Spielstätte des Klubs fungiert, aktuell 22.012 Zuschauern Platz bietet und in den kommenden Jahren auf eine Kapazität von mehr als 40.000 Plätzen ausgebaut werden wird.

Ansprechpartner für Medien

Jonas Upmann

press@hometogo.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HomeToGo SE 9 rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Luxemburg E-Mail: ir@hometogo.com Internet: ir.hometogo.de ISIN: LU2290523658, LU2290524383 WKN: A2QM3K , A3GPQR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg LEI Code: 2221001IK1TS34BCHL37 EQS News ID: 2441506

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