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Elite Robots und HABA Verpackung setzen auf flexible Automatisierung von Palettierprozessen



26.11.2026 / 08:15 CET/CEST

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BEHAMBERG, Österreich, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und steigender Anforderungen an flexible Produktionsprozesse gewinnt die automatisierte Palettierung in der europäischen Industrie an Bedeutung. Elite Robots, Anbieter kollaborativer Robotiklösungen, zeigt gemeinsam mit dem österreichischen Unternehmen HABA Verpackung GmbH, wie standardisierte Robotertechnologie und anwendungsspezifische Integration die Automatisierung am Ende der Produktionslinie erleichtern können.

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Herausforderungen bei der manuellen Palettierung

Die manuelle Palettierung ist in vielen Produktionsbetrieben nach wie vor mit körperlich belastenden und repetitiven Tätigkeiten verbunden. Unterschiedliche Verpackungsformate, begrenzte Platzverhältnisse und steigende Anforderungen an die Prozesssicherheit erschweren einen effizienten Betrieb.

Für Unternehmen, die diese Prozesse automatisieren möchten, geht es daher nicht nur darum, manuelle Arbeitsschritte zu ersetzen. Eine geeignete Lösung muss sich in bestehende Produktionsumgebungen integrieren lassen, unterschiedliche Stapelmuster unterstützen und einfach zu bedienen sein.

In Zusammenarbeit mit Elite Robots hat HABA Verpackung eine kompakte Palettierlösung umgesetzt, die auf diese praktischen Anforderungen ausgerichtet ist.

Standardisierte Robotik trifft auf flexible Integration

Das Herzstück der Lösung bildet das Palettiersystem der CP-Serie von Elite Robots, bestehend aus dem kollaborativen Roboter CS620 und einer CPL-Palettierstation mit integrierter Hubsäule.

Mit einer Traglast von 20 kg und einer Reichweite von 1.800 mm bietet der CS620 die erforderliche Leistungsfähigkeit für unterschiedliche Palettieranwendungen. Die höhenverstellbare CPL-Hubsäule erweitert den vertikalen Arbeitsbereich und ermöglicht höhere Stapelkonfigurationen bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

Eine intuitive Palettiersoftware erleichtert die Konfiguration verschiedener Stapelmuster und die Anpassung an unterschiedliche Verpackungsanforderungen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Durch die Kombination einer standardisierten Roboterplattform mit anwendungsspezifischer Integration lässt sich das System an bestehende Produktionsumgebungen sowie an Fördertechnik und Peripheriegeräte anpassen.

Standardisierung, Individualisierung und professionelle Unterstützung

Das Projekt mit HABA Verpackung verdeutlicht drei wesentliche Erfolgsfaktoren industrieller Automatisierung: standardisierte Technologie, flexible Anpassungsmöglichkeiten und professionelle Unterstützung.

Elite Robots stellt die Roboterhardware und die Palettierplattform bereit. Die anwendungsspezifische Integration ermöglicht es, die Lösung auf individuelle Produktionsanforderungen abzustimmen.

Anstatt jede Automatisierungslösung vollständig neu zu entwickeln, bildet eine standardisierte technische Grundlage die Basis für unterschiedliche Anwendungen. Dies kann den Integrationsaufwand reduzieren und die Umsetzung weiterer Automatisierungsprojekte erleichtern.

Die Zusammenarbeit unterstreicht zugleich die Bedeutung partnerschaftlicher Lösungen, um Robotik für Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen zugänglich zu machen.

Ein praxisorientierter Ansatz für die industrielle Automatisierung

Während europäische Hersteller zunehmend in Automatisierung investieren, gewinnen Lösungen an Bedeutung, die Leistungsfähigkeit, einfache Integration und betriebliche Flexibilität miteinander verbinden.

Die Zusammenarbeit zwischen Elite Robots und HABA Verpackung zeigt, wie standardisierte kollaborative Robotik in Verbindung mit maßgeschneiderter Integration und professioneller Unterstützung Unternehmen dabei helfen kann, ihre Palettierprozesse schrittweise zu automatisieren und effizienter zu gestalten.

Weitere Informationen:https://www.eliterobots.com

Cision

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