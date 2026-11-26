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HHLA beendet Börsennotierung nach vollzogenem Squeeze-out



26.11.2026 / 16:00 CET/CEST

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Hamburger Hafen und Logistik AG

HHLA beendet Börsennotierung nach vollzogenem Squeeze-out

Hamburg, 26. November 2026 | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beendet ihre Börsennotierung. Mit der Eintragung des Squeeze-out in das Handelsregister am gestrigen Tag wurde der Handel der HHLA-Aktie eingestellt.

Mit der Eintragung des Squeeze-out in das Handelsregister gehen die Aktien der Minderheitsaktionäre kraft Gesetzes auf die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH) als Hauptaktionärin über. Die ausgeschiedenen Minderheitsaktionäre erhalten eine Barabfindung in Höhe von 21,16 Euro je A-Aktie. Die Höhe der Barabfindung wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und aktuellen Rechtsprechung festgesetzt, welche den Durchschnittskurs der A-Aktie in den drei Monaten vor Ankündigung des Squeeze-out zu Grunde legt. Zudem wurde eine unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch einen gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfer geprüft.

Die Stadt Hamburg ist fortan Mehrheitseigentümerin mit einem Anteil von 50,1 Prozent und führt das Unternehmen gemeinsam im Rahmen der beschlossenen strategischen Partnerschaft mit der MSC Group, die 49,9 Prozent hält.

Für das operative Geschäft und die Rechtsform der HHLA ergeben sich aus dem Ende der Börsennotierung keine Veränderungen. Die HHLA konzentriert sich weiterhin auf die konsequente Umsetzung ihrer Strategie: die Stärkung der Leistungsfähigkeit ihrer Containerterminals in Hamburg und den Ausbau des europäischen Intermodalnetzwerks.



Rückfragen

Carolin Flemming, Leiterin Unternehmenskommunikation; Tel. +49 (0) 176 3088 4085, E-Mail: flemming@hhla.de

Ute Neumann, Investor Relations; Tel. +49 (0)40 3088 3613, E-Mail: neumann-u@hhla.de





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Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft Bei St. Annen 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40-3088-0 Fax: +49 (0)40-3088-3355 E-Mail: info@hhla.de Internet: www.hhla.de ISIN: DE000A0S8488 WKN: A0S848 Börsen: Freiverkehr in Hannover LEI Code: 52990003RXKZ9J9ERW70 EQS News ID: 2442946

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