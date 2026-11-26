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Hyphens Pharma erwirbt Lizenz für Seysara® in den ASEAN-Ländern



26.11.2026 / 12:00 CET/CEST

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Seysara® (Sarecyclin) ist ein innovatives, oral verabreichtes Antibiotikum auf Tetracyclin-Basis – das erste seit fast 50 Jahren, das speziell für den Einsatz in der Dermatologie entwickelt wurde.

Sein duales Bindungsmechanismus wird mit einer geringen Neigung zur Entwicklung von Antibiotikaresistenzen in Verbindung gebracht.

Das Präparat wurde 2018 von der US-amerikanischen FDA und 2026 von der chinesischen NMPA zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Akne zugelassen.

Es wird das Akne-Portfolio von Hyphens Pharma erweitern und die Position des Unternehmens im Bereich der Dermatologie in der gesamten ASEAN-Region stärken.

SINGAPUR, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Hyphens Pharma International Limited ("Hyphens Pharma", "凯帆药剂国际有限公司", oder das „Unternehmen", und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die „Gruppe"), Singapurs führender Spezialpharmazeutika- und Consumer-Healthcare-Konzern, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Hyphens Pharma Pte. Ltd., eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung (die „Vereinbarung") mit Almirall, LLC, einer Tochtergesellschaft von Almirall, S.A. (ALM), einem weltweit tätigen Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf der medizinischen Dermatologie („Almirall"), über die exklusiven Rechte zur Zulassung und Vermarktung von Seysara® (Sarecyclin) zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Akne vulgaris in den ASEAN-Ländern abgeschlossen hat.

Akne ist eine der häufigsten Hauterkrankungen, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie ist durch das Auftreten entzündlicher und nichtentzündlicher Hautläsionen gekennzeichnet und geht häufig mit einer übermäßigen Vermehrung von Bakterien wie Cutibacterium acnes („C. acnes") einher.

In einer Kohortenstudie aus Singapur mit 100 Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren mit Akne vulgaris gaben 93 % an, dass ihre Lebensqualität in gewissem Maße beeinträchtigt sei, wobei das Selbstbild am stärksten betroffen war.1Akne kann erhebliche psychosoziale Auswirkungen haben, insbesondere während der Pubertät, wenn sie sehr häufig auftritt und das Selbstwertgefühl beeinträchtigen kann.2

Seysara® ist ein einmal täglich oral einzunehmendes, schmalbandiges Antibiotikum aus der Tetracyclin-Klasse mit entzündungshemmenden Eigenschaften, das für die Behandlung entzündlicher Läsionen bei nicht-nodulärer mittelschwerer bis schwerer Akne vulgaris bei Patienten ab 9 Jahren zugelassen ist. Es wurde im Oktober 2018 von der US-amerikanischen Food & Drug Administration („FDA") und im Januar 2026 von der chinesischen National Medical Products Administration („NMPA") zugelassen.

Verschiedene in den Vereinigten Staaten und in China durchgeführte klinische Studien haben die Wirksamkeit und das günstige Sicherheitsprofil des Produkts gezeigt.3,4Orale Antibiotika wie Sarecyclin werden in klinischen Leitlinien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Akne empfohlen.5 Durch die Reduzierung der C. acnes-Bakterien auf der Haut tragen sie dazu bei, Infektionen einzudämmen und eine Verstopfung der Haarfollikel und Talgdrüsen zu verhindern. Die einzigartige doppelte Bindung von Sarecyclin an das 70S-Ribosom gilt als Grund dafür, dass C. acnes nur selten eine Antibiotikaresistenz entwickelt.

Lim See Wah (林世华), Vorstandsvorsitzender und CEO von Hyphens Pharma, sagte: „Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, relevante dermatologische Innovationen aus aller Welt in die ASEAN-Region zu bringen. Mit Seysara® erweitern wir unser Akne-Portfolio um ein differenziertes orales Antibiotikum und bieten Ärzten in der Region damit eine neue Option in einer Zeit, in der Antibiotikaresistenzen zunehmend Anlass zur Sorge geben. Zudem stärkt dies unsere Position als bevorzugter Partner für globale Dermatologieunternehmen, die in die Region expandieren möchten."

Die Vereinbarung wird keine wesentlichen Auswirkungen auf das Netto-Sachvermögen oder das Ergebnis je Aktie der Gruppe für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr haben.

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1 Soenjoyo KR et al. Quality of Life Impairment in Singaporean Adolescents With Acne Vulgaris: A Cohort Study Highlighting the Role of Self-Perception. Pediatr Dermatol. Sep-Okt 2026;43(5):1070-1074.

2 Moosa AS et al. Primary care approach to managing acne. Singapore Med J. Nov 2021 ;62(11):568-573.

3 Zhang J et al. Efficacy and Safety of Sarecycline in Chinese Patients with Moderate-to-Severe Acne Vulgaris: Randomized Phase 3 Clinical Trial with Open-Label Follow-Up. Dermatol Ther (Heidelb). Nov 2025;15(11):3285-3300.

4 Moore A, Green LJ, Bruce S, et al. Once-daily oral sarecycline 1.5 mg/kg/day is effective for moderate to severe acne vulgaris: results from two identically designed, phase 3, randomized, double-blind clinical trials. J Drugs Dermatol. 2018;17(9):987-996.

5 Reynolds RV et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. Mai 2024 ;90(5):1006.e1-1006.e30.

Ende.

Informationen zu Hyphens Pharma International Limited

HyphensPharma International Limited und ihre Tochtergesellschaften (die „Gruppe") sind Singapurs führender Spezialpharma- und Consumer-Healthcare-Konzern, der von der Überzeugung getragen wird, dass jeder Mensch Zugang zu einer besseren Lebensqualität verdient.

Von ihrem Hauptsitz in Singapur aus ist die Gruppe direkt in Malaysia, Vietnam, Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand und Kambodscha vertreten und verfügt über eine erweiterte Reichweite in Brunei, Bangladesch, Myanmar, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Oman. Ihre sechs wichtigsten Unternehmen – Hyphens Pharma, Pan-Malayan Pharmaceuticals, DocMed Technology, Ocean Health, Novem und Ardence Aesthetics – treiben gemeinsam drei Kerngeschäftsbereiche voran: Pharmazeutika und medizinische Ästhetik, Eigenmarken sowie digitale Plattform und E-Apotheke.

Über die Vermarktung und den Vertrieb von Spezialpharmazeutika in ausgewählten ASEAN-Märkten durch exklusive Partnerschaften mit globalen Markenherstellern hinaus entwickelt und vermarktet die Gruppe eigene dermatologische Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Das integrierte Ökosystem der Gruppe umfasst einen medizinischen Hypermarkt und eine digitale Apothekenplattform, die Gesundheitsdienstleistern eine nahtlose Abwicklung von Rezepten und die direkte Lieferung von Medikamenten an Patienten ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hyphensgroup.com.

Diese Medienmitteilung wurde vom Sponsor des Unternehmens, SAC Capital Private Limited (der „Sponsor"), geprüft. Diese Pressemitteilung wurde nicht von der Singapore Exchange Securities Trading Limited (die „SGX-ST") geprüft oder genehmigt, und die SGX-ST übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieser Pressemitteilung, einschließlich der Richtigkeit der darin enthaltenen Aussagen, Meinungen oder Berichte. Die Kontaktperson des Sponsors ist Lee Khai Yinn (Tel: (65) 6232 3210), 1 Robinson Road, #21-01 AIA Tower, Singapur 048542.

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