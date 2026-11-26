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JMGO kündigt Black-Friday-Angebote mit bis zu 59% Rabatt an



26.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- JMGO hat seine Black-Friday-Angebote für die JMGO IRIS Serie angekündigt. Im Mittelpunkt stehen attraktive Preise für die 4K@120Hz-Heimkino-Projektoren. Die Aktion umfasst außerdem den vielseitigen N1S 4K und bietet Verbrauchern damit weitere Möglichkeiten, Entertainment auf großer Leinwand zu Hause zu genießen.

JMGO Black Friday Deal

JMGO IRIS Ultra Max: 4K@120Hz-Flaggschiffprojektor mit optischem 3-in-1-System

DerJMGO IRIS Ultra Max bietet ein erstklassiges Kinoerlebnis mit echter 4K@120Hz-Auflösung, einer Helligkeit von 6.500 ISO-Lumen und einem nativen Kontrastverhältnis von 10.000:1. So bringt er lebendige Farben, tiefe Schwarztöne und fein abgestufte Schattendetails auf die große Leinwand.

Sein optisches 3-in-1-System kombiniert einen optischen Zoom von 0,88–1,7:1, einen vierseitigen Lens Shift (vertikal ±130 %, horizontal ±53 %) und einen KI-gesteuerten Gimbal. Dadurch können Nutzer Bildgröße, Bildposition und Projektionswinkel flexibel an unterschiedliche Raumgegebenheiten anpassen.

Der JMGO IRIS Ultra Max ist bis zum 6. Dezember 2026 für 2.999 € (UVP: 3.499 €) beiAmazon und auf der offiziellenJMGO-Website erhältlich.

JMGO IRIS Ultra: 4K@120Hz-Projektion mit nativem Kontrastverhältnis von 7.000:1 zu einem attraktiven Preis

DerJMGO IRIS Ultra bietet echte 4K@120Hz-Auflösung, eine Helligkeit von 4.500 ISO-Lumen und ein natives Kontrastverhältnis von 7.000:1. Seine tiefen Schwarztöne bewahren feine Schattendetails und verleihen dunklen Filmszenen mehr Tiefe.

Der optische Zoom von 0,88–1,7:1 lässt sich mit dem vierseitigen Lens Shift (vertikal ±130 % und horizontal ±53 %)kombinieren. Dadurch können Nutzer Bildgröße und Bildposition flexibel an unterschiedliche Raumgegebenheiten anpassen.

Der JMGO IRIS Ultra ist bis zum 6. Dezember 2026 für 1.999 € (UVP: 2.499 €) beiAmazon und auf der offiziellenJMGO-Website erhältlich.

JMGO N1S 4K: Erschwingliches Entertainment in 4K auf großer Leinwand

DerJMGO N1S 4K ermöglicht einen erschwinglichen Einstieg in die 4K-UHD-Projektion. Sein um 127° verstellbarer Gimbal ermöglicht eine flexible Projektion an Wände und Decken. Darüber hinaus unterstützt er 3D-Blu-ray und sorgt so für ein immersives Heimkinoerlebnis.

Der JMGO N1S 4K ist bis zum 30. November 2026 für 729 € (UVP: 1.299 €) beiAmazon und auf der offiziellenJMGO-Website erhältlich.

Das eigene Heimkino mit nur einem Kauf einrichten

Zum Black Friday bietetJMGO auf seiner offiziellen Website am 27. November im Rahmen eines 24-stündigen Flash Sales vier Projektor-Bundles zu Sonderpreisen an – für gemütliche Filmabende im Wohnzimmer bis hin zu Kinoerlebnissen im eigenen Garten.

IRIS Ultra Max Ultimate Cinema Experience Bundle: Enthält den Projektor IRIS Ultra Max, einen Bodenständer, zwei 3D-Brillen sowie eine Auswahl zwischen einer 100-, 120- oder 135-Zoll-Photon-Leinwand. Das Bundle ist mit der 100-Zoll-Leinwand ab 3.279 € erhältlich.

IRIS Ultra Professional Cinema Bundle: Enthält den Projektor IRIS Ultra, einen Bodenständer, zwei 3D-Brillen sowie eine Auswahl zwischen einer 100-, 120- oder 135-Zoll-Photon-Leinwand. Das Bundle ist mit der 100-Zoll-Leinwand ab 2.439 € erhältlich.

N3 Ultimate Heimkino-Bundle – Enthält den N3 Ultimate Projektor, einen Bodenständer, zwei 3D-Brillen sowie eine Photon-Leinwand mit wahlweise 100, 120 oder 135 Zoll. Das Bundle ist mit der 100-Zoll-Leinwand bereits ab 2.499 € erhältlich.

N1S 4K Big Screen Starter Bundle: Enthält den Projektor N1S 4K, einen Bodenständer, zwei 3D-Brillen sowie eine kostenlose, tragbare 100-Zoll-Leinwand zum Preis von 819 €.

Über JMGO:

JMGO wurde 2011 gegründet und hat sich zu einem visionären Marktführer im Bereich intelligenter Projektionstechnologie entwickelt. Seit mehr als einem Jahrzehnt widmet sich das Unternehmen wegweisender Forschung und innovativem Design. Auch in Zukunft wird JMGO auf technologische Innovation setzen, das Nutzererlebnis weiter verbessern und die Entwicklung der Branche aktiv vorantreiben. Weitere Informationen zu den Projektoren von JMGO finden Sie unter JMGO.com.

Cision

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