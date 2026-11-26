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LGMG stellt den elektrisch angetriebenen Muldenkipper VTH150 auf der bauma CHINA 2026 vor



26.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem LGMG das zehnte Jahr in Folge als weltweit führender Anbieter von mechanisch angetriebenen Muldenkippern mit breiter Karosserie für den Off-Highway-Einsatz steht.

SHANGHAI, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- LGMG hat seinen elektrisch angetriebenen Muldenkipper VTH150 für den Bergbau am 24. November auf der bauma CHINA 2026 vorgestellt. Der VTH150 wurde für den 24-Stunden-Transport schwerer Lasten in großen Tagebauen entwickelt und verfügt über das, was LGMG als das weltweit erste elektrische Radantriebssystem mit Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) bezeichnet.

LGMG Unveils VTH150 Electric-Wheel Mining Truck at bauma CHINA 2026

Ein Jahrzehnt Führungsrolle bei speziell entwickelten Muldenkippern für den Bergbau

LGMG stieg 2012 mit von Grund auf für den Bergbau konzipierten Muldenkippern in den Markt für breite Muldenkipper ein. Feldstudien führten zu Verbesserungen bei Nutzlastkapazität, struktureller Festigkeit, Zuverlässigkeit und Bedienerkomfort bei langen Schichten.

Im August 2026 veröffentlichte Frost & Sullivan ihre unabhängige Studie über den globalen Markt für mechanisch angetriebene Muldenkipper mit breiter Karosserie für den Off-Highway-Einsatz und bestätigte, dass LGMG seit zehn Jahren in Folge weltweit führend im Absatz dieser Kategorie ist.

Elektrischer Radantrieb für Schwerlasttransporte

Mit dem VTH150 betritt LGMG das Segment der elektrisch angetriebenen Muldenkipper mit hoher Tragfähigkeit. Sein PMSM-Antrieb ist effizienter, kompakter und wartungsfreundlicher. LGMG kann seine Technologie für elektrische Räder vom Prototyp bis zur Serienproduktion im eigenen Haus entwickeln.

LGMG brachte 2019 Hybrid-Muldenkipper auf den Markt und begann 2020 mit der Produktion vollelektrischer Modelle. Das Produktportfolio umfasst mittlerweile auch Hybrid-, vollelektrische und mit Methanol betriebene Bergbaugeräte.

Das Portfolio an Muldenkippern von LGMG nutzt intern entwickelte modulare elektrische Antriebe und Fahrzeugsteuerungen, um die Leistungsabgabe an veränderte Bedingungen anzupassen. Diese Technologien können den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen, mit Kraftstoff betriebenen Muldenkippern im Bergbau um bis zu 20 % senken.

LGMG entwickelt außerdem eine eigene Drive-by-Wire-Chassis-Technologie und arbeitet mit Spezialisten für autonomes Fahren zusammen, um fahrerlose Muldenkipper unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu demonstrieren. Die Projekte helfen Bergwerken dabei, den Transport zu automatisieren und die LKW-Bewegungen präziser zu koordinieren.

Verknüpfung von Transport-, Energie- und Minenbetrieb

LGMG wird auch weiterhin elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen und Batteriesysteme entwickeln. Das Unternehmen treibt außerdem die Entwicklung von Mikronetzen voran, die Solarenergie, Energiespeicherung und Ladeinfrastruktur mit digitalen Plattformen zur Steuerung des Minenbetriebs kombinieren.

LGMG hat sich zum Ziel gesetzt, Lkw, Ladeinfrastruktur und Minenmanagementsysteme zusammenzuführen, damit die Betreiber ihre Standorte effizienter betreiben, die Betriebskosten senken und auf emissionsärmere Betriebsabläufe umsteigen können.

LGMG

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