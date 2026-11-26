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LiuGong präsentiert auf der bauma CHINA 2026 moderne Maschinen und intelligente Technologien



26.11.2026 / 10:20 CET/CEST

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SHANGHAI, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 24. November wurde die bauma CHINA 2026 im Shanghai New International Expo Centre eröffnet. LiuGong (000528.SZ) präsentierte 39 fortschrittliche Maschinen und Branchenlösungen in einem 4.224 Quadratmeter großen Pavillon, der unter dem Motto „Tough World. Tough Equipment." ganz den CO₂-freien und intelligenten Technologien gewidmet war. Mehr als 60 % der Exponate waren Neuprodukte, während 90 % den Schwerpunkten Elektrifizierung und intelligente Technologien gewidmet waren, wodurch die neuesten Entwicklungen von LiuGong in den Bereichen fortschrittliche Maschinen, intelligente Technologien und Lebenszyklus-Dienstleistungen hervorgehoben wurden.

Weltpremiere neuer Bergbaumaschinen

LiuGong stellte auf der Messe drei neue Bergbaumaschinen vor. Der ultragroße Bagger 9400F der 400-Tonnen-Klasse ist mit einer 22-Kubikmeter-Schaufel und einem vollständig elektronisch gesteuerten Hydrauliksystem für den großflächigen Tagebau ausgestattet. Der rein elektrische Radlader 8128TE verfügt über eine dezentrale Radend-Direktantriebsarchitektur für eine präzise, unabhängige Radsteuerung mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 %. Der vollelektrische Muldenkipper DE100CE wurde für den großflächigen Tagebau entwickelt und verbindet hohe Verfügbarkeit mit niedrigen Betriebs- und Wartungskosten.

Ebenfalls ausgestellt waren der Geländebagger 915FSE, der vollelektrische Motorgrader 4280DE sowie mehrere elektrische Radbagger.

Intelligente Technologien treiben den unbemannten Betrieb voran

LiuGong ist eine strategische Partnerschaft mit NetEase LingDong eingegangen und hat gemeinsam den unbemannten Elektro-Bagger 922FE mit integrierter KI vorgestellt. Ausgestattet mit dem Lingjue 2.0 World-Action-Modell (WAM) kann die Maschine Befehle in natürlicher Sprache verstehen, ihre Umgebung erkennen und Arbeitswege planen, um autonom Aushubarbeiten durchzuführen, Hindernissen auszuweichen und Lkw zu beladen.

Im Live-Demonstrationsbereich arbeiteten der unbemannte Radlader 856TE, der 922FE, der wasserstoffbetriebene Radlader 856TE FCEV und der elektrische Muldenkipper DT700CE koordiniert zusammen und demonstrierten so ein umweltfreundliches und intelligentes Baustellenszenario sowie das Potenzial integrierter Lösungen für intelligente Bergwerke und unbemannte Baumaschinen.

Technologische Innovation

In der Technologiezone präsentierte LiuGong dezentrale Hydrauliktechnologie, die bis zu 30 % Gesamtenergieeinsparungen ermöglicht, Batterien der Schutzklasse IP67 für Baumaschinen, Wasserstofftechnologie, die Kaltstarts bei -30 °C ermöglicht, integrierte KI-Fehlerwarnungen mit einer Genauigkeit von über 95 % sowie ein intelligentes Bergbausystem, das ein koordiniertes Fernmanagement der Flotte unterstützt.

Lieferung von Hybrid-Breitkörper-Lkw ins Ausland

Am Eröffnungstag der Messe lieferte LiuGong die erste Auslandslieferung von DW165CH-Hybrid-Breitkörper-Lkw an PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (Alamtri), einen integrierten Energie- und Bergbaukonzern in Indonesien, und unterstrich damit die Wettbewerbsfähigkeit der umweltfreundlichen Bergbaumaschinen von LiuGong auf den ausländischen Märkten.

LiuGong wird die Entwicklung von Maschinen und intelligenten Technologien für praktische Anwendungen, einschließlich des Bergbaus, fortsetzen.

LiuGong at bauma CHINA 2026

Cision

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