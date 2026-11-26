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NAKIKI SE übernimmt exklusive Vermarktung des OmniOmni Ecosystems der ecrop GmbH



26.11.2026 / 14:17 CET/CEST

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Frankfurt am Main / Amberg, 26.11.2026. Die NAKIKI SE (ISIN DE000A41YG13, WKN A41YG1) übernimmt die exklusive Vermarktung des OmniOmni Ecosystems der ecrop GmbH, Amberg, und begleitet künftig Emittenten bei Neuemissionen. Damit beginnt die operative Zusammenarbeit beider Gesellschaften.

Was vermarktet wird:

Die ecrop GmbH entwickelt und betreibt das OmniOmni Ecosystem, eine modulare Software-Infrastruktur für die Emission, Registrierung, Verwahrung und Übertragung digitaler Wertpapiere. Zum Ökosystem gehören unter anderem OmniAsset für die Registerführung und die Verwaltung digitaler Wertpapiere nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere, OmniSafe für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, OmniEagle für automatisierte KYC- und Geldwäsche-Compliance, OmniBoss für die zentrale Steuerung der eingesetzten Komponenten sowie OmniPersona für Registrierung, Identitätsbestätigung und Zugangsverwaltung.

Betrieben wird das Ökosystem auf einer eigenen Blockchain-Infrastruktur der ecrop GmbH: einem privaten, zugangsbeschränkten Netzwerk auf Basis des Ethereum-Protokolls, technisch umgesetzt mit Hyperledger Besu. Anders als bei öffentlichen Blockchains sind Teilnehmerkreis, Zugang und Datenhaltung kontrolliert. Für den Einsatz im regulierten Kapitalmarkt ist das Voraussetzung, etwa mit Blick auf den Datenschutz und auf die Nachvollziehbarkeit gegenüber Aufsicht und Prüfern.

Die ecrop GmbH tritt dabei ausschließlich als technischer Dienstleister für eine digitale Finanzmarktinfrastruktur auf. Erlaubnispflichtige Leistungen, insbesondere die Kryptowertpapierregisterführung und das Kryptoverwahrgeschäft, werden von Kunden und Partnern erbracht, die über die hierfür erforderliche Erlaubnis verfügen. Die ecrop GmbH verfolgt kein eigenes erlaubnispflichtiges Geschäft.

Die NAKIKI SE bringt Kapitalmarkterfahrung sowie den Zugang zu Emittenten, Banken, Börsen und Investoren ein. Mit der exklusiven Vermarktung übernimmt sie die kommerzielle Skalierung der Plattform.

Anwendungsfälle für den Mittelstand:

Ein Mittelständler kann mit einer elektronischen Anleihe Kapital für eine neue Produktionslinie aufnehmen. Ein Wachstumsunternehmen kann eine elektronische Wandelanleihe begeben und Investoren damit die Möglichkeit einer späteren Beteiligung eröffnen. Bei einer hybriden Emission lassen sich eine digitale und eine klassische Tranche kombinieren.

Die NAKIKI SE erbringt dabei vorbereitende und begleitende Leistungen, insbesondere die Strukturierung von Emissionen, die Aufbereitung der Unterlagen, die Koordination der Beteiligten und die Herstellung des Marktzugangs. Erlaubnispflichtige Dienstleistungen, insbesondere die Anlagevermittlung und das Platzierungsgeschäft, werden ausschließlich von Instituten und Vermittlern erbracht, die über die hierfür erforderliche Erlaubnis verfügen oder unter der Haftung eines zugelassenen Instituts tätig werden.

Die Bitcoin-Treasury-Strategie bleibt Bestandteil der Bilanzstruktur der Gesellschaft.

Zusätzlicher Regulatorischer Rückenwind

Rückenwind kommt nicht nur aus Deutschland, sondern auch von der Notenbankseite: Der Rat der Europäischen Zentralbank hat am 23. November 2026 beschlossen, Wertpapiere, die auf DLT-Plattformen im Rahmen der EU-Verordnung über das DLT-Pilot-Regime begeben wurden, als notenbankfähige Sicherheiten für Kreditgeschäfte des Eurosystems zu akzeptieren. Voraussetzung ist unter anderem, dass sie über eine zugelassene Verbindung zu einem Zentralverwahrer auf der Plattform TARGET2-Securities zur Verfügung gestellt werden. Wertpapiere, die vollständig über DLT-Netzwerke begeben und abgewickelt werden, prüft das Eurosystem in einem weiteren Schritt. Kryptowertpapiere nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere fallen damit nicht automatisch darunter. Die ecrop GmbH prüft deshalb, ihre Software an zugelassene DLT-Plattformen anzubinden, um die dann zu erwartende neue Marktphase zu begleiten.

Über die NAKIKI SE

Die NAKIKI SE ist eine börsennotierte europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Aktien der Gesellschaft sind im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000WNDL300, WKN WNDL30). Die Gesellschaft verfolgt eine Bitcoin-Treasury-Strategie und erweitert ihr Geschäft um digitale Kapitalmarktinfrastruktur.

Über die ecrop GmbH

Die ecrop GmbH mit Sitz in Amberg entwickelt Softwarelösungen für digitale Wertpapiere und tokenisierte Vermögenswerte. Mit dem OmniOmni Ecosystem stellt das Unternehmen eine modulare Infrastruktur für Emission, Registerführung, Verwahrung und Compliance bereit und betreibt dafür ein eigenes privates Blockchain-Netzwerk auf Basis des Ethereum-Protokolls. Die ecrop GmbH ist reiner Technologieanbieter und erbringt keine erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen.

Kontakt

NAKIKI SE

Hanauer Landstraße 204

60314 Frankfurt am Main

Telefon: 069 348 70 250

E-Mail: info@nakiki.se

Internet: www.nakiki.se

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