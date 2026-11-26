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PlasCred ernennt Alan Withey zum Chief Financial Officer



26.11.2026 / 18:35 CET/CEST

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Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 26. November 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (OTCQB: PCIIF) ("PlasCred" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Alan Withey zum Chief Financial Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Withey verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Finanzvorstand mit einem umfassenden Hintergrund in der Energiebranche. Alan ist versiert in Verhandlungen, Mineralien und Vertragsmanagement sowie in strategischem Management, Budgetierung, Geschäftsrisikomanagement, Wachstum und Planung. Bevor er zu PlasCred stieß, war er seit 2022 als Executive Vice President und Chief Financial Officer von GLJ Ltd. tätig. Herrn Witheys Erfahrung umfasst leitende Rollen im Finanzbereich und Führungspositionen bei Freehold Royalties Ltd., Trident Exploration Corp. als Chief Financial Officer und Chief Executive Officer, Ironhorse Oil & Gas Inc., Cheyenne Energy Inc., Devon Canada Corporation und Pioneer Natural Resources Canada Inc. Er ist sowohl Chartered Professional Accountant als auch Certified Financial Planner und besitzt einen Bachelor of Commerce der University of Calgary.

"Herrn Witheys Kenntnisse und Erfahrung sowohl im Energie- als auch im Finanzbereich werden Plascred in seiner aktuellen Entwicklungsphase von größtem Nutzen sein. "Wir freuen uns auf seinen Beitrag zur weiteren Entwicklung dieses Weltklasse-Unternehmens", sagte Troy Lupul, Director, President & CEO von PlasCred.

Die Ernennung von Herrn Withey fällt in die Entwicklung der fortschrittlichen Kunststoffrecyclinganlage von PlasCred im Scotford Yard der Canadian National Railway in Fort Saskatchewan, Alberta. Dort hat das Unternehmen einen langfristigen Pachtvertrag für den Bau einer kommerziellen Anlage abgeschlossen, die Kunststoff zu raffiniertem Kohlenwasserstoffkondensat recycelt. Das Unternehmen verfügt über eine langfristige Abnahmevereinbarung mit einem globalen Rohstoffunternehmen. Zudem ist die Rohstoffversorgung durch eine Vereinbarung mit Circular Materials abgesichert.

Der ehemalige Finanzvorstand von PlasCred, Brian Hearst, erfüllte seit 2022 gewissenhaft seine Aufgaben für das Unternehmen. Wir danken ihm für seine Dienste und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist ein Unternehmen mit Sitz in Alberta, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage in Fort Saskatchewan entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Für weitere Informationen zu PlasCred besuchen Sie bitte unsere Website unter www.PlasCred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul, President & CEO

Kontaktdaten

PlasCred Circular Innovations Inc. Investor Relations unter IR@PlasCred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen insbesondere: Zeitpunkt, Umfang und Kosten des Baus der Anlage Neos; Betriebsbereitschaft; die Abnahmeleistung; Verfügbarkeit und Zeitpunkt der Finanzierung; behördliche Genehmigungen; und die gestuften Expansionspläne des Unternehmens, einschließlich der geplanten Anlage Maximus. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der Berichtsstandards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung; Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, wie in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PlasCred Circular Innovations Inc. Kanada ISIN: CA7279411069 EQS News ID: 2443030

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