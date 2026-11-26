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Von Wultra geführtes Konsortium gewinnt Ausschreibung zur Bereitstellung und zum Betrieb der tschechischen Version des European Digital Identity Wallet



26.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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PRAG, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein von Wultra geführtes Konsortium hat die Ausschreibung zur Bereitstellung und zum Betrieb der tschechischen Version des European Digital Identity Wallet (EUDI-W) gewonnen, das Teil der EU-weiten Einführung digitaler Identitätsbrieftaschen im Rahmen der überarbeiteten eIDAS-Verordnung ist.

Das Konsortium besteht aus Wultra, iProov, Signicat, der youniqx Identity AG und der Partners Bank, wobei Amdocs als Unterauftragnehmer fungiert.

Wultra wird als Leiter des siegreichen Konsortiums die Projektdurchführung koordinieren und eine zentrale Rolle beim Aufbau der Lösung spielen. Das Projekt stützt sich maßgeblich auf die Technologien von Wultra im Bereich der digitalen Identität und Authentifizierung, ergänzt durch die Lösungen und das Fachwissen der anderen Konsortiumsmitglieder.

Der Umfang des Projekts geht weit über die Entwicklung des digitalen Wallets selbst hinaus. Das Projekt ist als Konzessionsvertrag strukturiert und umfasst die Bereitstellung sowie den laufenden Betrieb des EUDI-Wallet-Dienstes sowie Maßnahmen zur Förderung seiner Akzeptanz bei Bürgern und Unternehmen.

Dazu gehören Marketing und die Förderung der Nutzerakzeptanz sowie die Online- und persönliche Einbindung neuer Nutzer. Bürger können an mehr als 200 physischen „WalletPoints", die vom Konsortium in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Post betrieben werden, eine unterstützte Einbindung in Anspruch nehmen. Für Personen, die aufgrund von Mobilitätseinschränkungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen zusätzliche Unterstützung benötigen, wird das Onboarding auch an ihrem ständigen Wohnsitz angeboten. Die Kombination aus digitalen und physischen Einbindungskanälen soll das erforderliche hohe Sicherheitsniveau gewährleisten und gleichzeitig die Wallet einem breiten Spektrum von Bürgern zugänglich machen, einschließlich derjenigen, die den Vorgang möglicherweise nicht selbstständig online abschließen können.

Das European Digital Identity Wallet soll EU-Bürgern und -Einwohnern eine sichere und bequeme Möglichkeit bieten, ihre Identität nachzuweisen und verifizierte digitale Attribute über öffentliche und private Dienste hinweg zu teilen. Im Rahmen des European Digital Identity Framework führen die EU-Mitgliedstaaten nationale Wallet-Implementierungen ein, die auf gemeinsamen Standards basieren und so konzipiert sind, dass sie EU-weit interoperabel sind.

„Der Zuschlag für die Bereitstellung und den Betrieb des tschechischen EUDI-Wallets ist ein wichtiger Meilenstein für Wultra und vor allem eine große Verantwortung", sagte Petr Dvořák, CEO und Gründer von Wultra. „Ein Projekt dieser Größenordnung geht weit über die Entwicklung einer Anwendung hinaus. Es erfordert Technologie, einen sicheren Betrieb, eine landesweite Einbindung und letztendlich die Akzeptanz durch Bürger und Unternehmen. Wir haben ein starkes Konsortium zusammengestellt, um das Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten, und freuen uns darauf, gemeinsam einen wichtigen Teil der tschechischen und europäischen Infrastruktur für digitale Identitäten aufzubauen."

Für Wultra stellt das Projekt eine wichtige Erweiterung seiner Arbeit in den Bereichen Authentifizierung und digitale Identität dar. Das Unternehmen stellt Finanzinstituten in ganz Europa Technologien zur Verfügung; seine Lösungen umfassen Betrugsprävention, In-App-Sicherheit, Authentifizierung, sicheren Zugriff und die Akzeptanz digitaler Identitäts-Wallets.

Das tschechische EUDI-Wallet-Projekt wird Wultra und dem gesamten Konsortium zudem praktische Erfahrungen bei der Umsetzung und dem Betrieb des Europäischen Rahmens für digitale Identität auf nationaler Ebene liefern. Dies reicht von den technischen, sicherheitsrelevanten und Interoperabilitätsanforderungen des Wallets selbst bis hin zu den operativen Herausforderungen bei der Einbindung von Nutzern, der Förderung der Akzeptanz und der Anbindung eines nationalen Wallets an ein breites Ökosystem aus Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Sektors.

„Das EUDI-Wallet wird die Art und Weise, wie Organisationen in Europa mit digitaler Identität umgehen, grundlegend verändern", fügte Dvořák hinzu. „Für Banken und andere Organisationen des privaten Sektors wird sich die wichtige Frage bald nicht mehr darauf beziehen, was das EUDI-Wallet ist, sondern darauf, wie sie es sicher akzeptieren, in bestehende Kundenprozesse integrieren und am neuen Identitäts-Ökosystem teilhaben können. Da wir sowohl an der Umsetzung als auch am Betrieb einer nationalen EUDI-Wallet direkt beteiligt sind, haben wir einen einzigartigen Einblick in diesen Wandel."

Das Konsortium wird nun gemeinsam mit den zuständigen tschechischen Behörden an der Bereitstellung und dem Betrieb der Lösung gemäß den Anforderungen und dem Zeitplan des Konzessionsvertrags arbeiten.

Informationen zu Wultra

Wultra ist ein Spezialist für Authentifizierungssicherheit mit umfassendem Verständnis der weltweiten Vorschriften und fundierter Expertise in der Betrugsprävention und gilt zudem als führend im Bereich der postquantenauthentifizierung. Die „Wultra Intelligent Authentication Platform" vereint Betrugsprävention und Sicherheit mobiler Anwendungen, um das Authentifizierungsniveau entsprechend dem potenziellen Risiko im Kontext des Nutzers anzupassen und gleichzeitig fortschrittliche Zahlungsvorschriften zu unterstützen.

Wultra hat seinen Hauptsitz in Prag und betreut Kunden weltweit.

https://wultra.com/

Cision

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