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Xiaomi Internet bringt die globale Handelsmarke UMIADS auf den Markt: Globales Wachstum wirklich sichtbar machen



26.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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CHANGSHA, China, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Xiaomi Internet Business Partner Conference 2026, die am 25. November in Changsha stattfand, stellte Liu Chan, Leiter der Abteilung für Internetgeschäft bei Xiaomi, UMIADS als neue globale Handelsmarke vor und präsentierte deren Markenversprechen: „Globales Wachstum wirklich sichtbar machen". Die globale Website https://umiads.com/ ist jetzt online.

UMIADS vereint die Möglichkeiten des Geräte-Ökosystems, Erfahrung auf internationalen Märkten und KI-Know-how, um Partner bei der Planung und Durchführung von Werbekampagnen zu unterstützen. Partner können Zielgruppen geräteübergreifend und in einer Vielzahl von Szenarien erreichen und anschließend Leistungsdaten nutzen, um ihre Kampagnen zu optimieren und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Der Name UMIADS spiegelt die Ideen wider, die hinter der Marke stehen. U steht für „Universal", „Unite" und „Unlimited" und verweist auf globale Reichweite, geräte- und szenarioübergreifende Vernetzung sowie Wachstumschancen. M steht für „Marketing", während I für „Intelligence" und „Innovation" steht, einschließlich des Einsatzes von KI zur Steigerung der Kampagneneffizienz. ADS bezieht sich auf die Anzeigenauslieferung und die umfassenderen Wachstumsdienstleistungen, die UMIADS anbietet.

Aufbauend auf fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Ausland bietet UMIADS Dienstleistungen in mehr als 100 Märkten an und kombiniert dabei ein einheitliches Service-Framework mit lokaler Anpassung, um Partner bei ihrer internationalen Expansion zu unterstützen.

Einstiegspunkte auf Systemebene bieten Partnern mehr Möglichkeiten, Zielgruppen zu erreichen, während große KI-Modelle die Genauigkeit der Zielgruppenidentifizierung und der Konversionsprognosen verbessern und so dazu beitragen, die Anzeigenauslieferung enger an die Geschäftsziele der Partner auszurichten. KI-Funktionen automatisieren zudem Teile der Kampagneneinrichtung, helfen Partnern dabei, die Anzeigenauslieferung in Echtzeit anzupassen, und bieten Attribution und Diagnosen nach Abschluss der Kampagne. Zusammen unterstützen diese Funktionen die kontinuierliche Kampagnenoptimierung und helfen Partnern, auf langfristiges Wachstum hinzuarbeiten.

„Für Partner kommt es nicht darauf an, wie viele Impressionen sie kaufen, sondern darauf, ob ihre Kampagnen echtes Wachstum generieren und ob sie dies nachweisen können", sagte Liu Chan. UMIADS hat sich zum Ziel gesetzt, die Ökosystem-Szenarien und KI-Fähigkeiten von Xiaomi Internet in messbare, sich verstärkende Wachstumsergebnisse für globale Partner umzuwandeln.

Informationen zu UMIADS

UMIADS ist eine globale Plattform für Wachstumsdienstleistungen, die über 100 Märkte bedient. Basierend auf einem geräteübergreifenden Ökosystem und intelligenten Technologien bietet UMIADS End-to-End-Wachstumslösungen und ein umfassendes Attributionssystem, das Partnern einen klaren Einblick in die Verwendung ihrer Budgets und den durch ihre Kampagnen generierten Wert verschafft.

Liu Chan, General Manager of the Internet Business Department at Xiaomi, speaks at the Xiaomi Internet Business Partner Conference in Changsha.

UMIADS

Cision

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