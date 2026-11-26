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Yutongs Initiative Net Zero Forest (Netto-Null-Wald) setzt das Versprechen „One Bus, One Tree" („Ein Bus, ein Baum") in Griechenland und den Niederlanden um



26.11.2026 / 02:55 CET/CEST

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Bei Veranstaltungen in der Nähe von Athen sowie in Tiel pflanzten mehr als 30 Vertreter europäischer Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel und lokaler gemeinnütziger Organisationen gemeinsam mit Yutong 2500 Bäume

ATHEN, Griechenland und TIEL, Niederlande, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus, ein weltweit führender Bushersteller, arbeitete mit mehr als 30 Vertretern lokaler gemeinnütziger Organisationen sowie europäischer Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel zusammen, um 2500 Bäume in Griechenland und den Niederlanden zu pflanzen. Die beiden Veranstaltungen waren Teil von Net Zero Forest, Yutongs globaler Baumpflanzungsinitiative. Yutong richtete die Veranstaltung am 13. November gemeinsam mit Trees4Greece auf dem Berg Parnitha nahe Athen aus, jene am 20. November gemeinsam mit Life Terra in Tiel. Mit den Baumpflanzungen setzt Yutong sein auf zehn Jahre angelegtes Versprechen „One Bus, One Tree" in Europa in die Tat um und fördert damit lokale Ökosysteme, während das Unternehmen zugleich Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel beim Umstieg auf Elektrobusse unterstützt.

Planting trees event in the Netherlands

„Mit Net Zero Forest engagieren wir uns langfristig für die Orte, an denen wir tätig sind, sowie für die dortigen Gemeinschaften", sagte Jack Zhu, Geschäftsführer von Yutong Western Europe. „Bäume zu pflanzen ist nur der Anfang. Genauso wichtig ist es, wie sie wachsen, wie sie gepflegt werden sowie welche positiven Auswirkungen sie langfristig entfalten. Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren eng mit unseren lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung dieses Waldes weiterhin zu fördern."

Griechenland: Wiederaufforstung nach Waldbränden auf dem Berg Parnitha

Die erste Baumpflanzaktion fand am 13. November auf dem Berg Parnitha statt, der oft als die „grüne Lunge" Athens bezeichnet wird. Yutong und Trees4Greece, eine griechische Aufforstungsinitiative, arbeiteten mit Vertretern lokaler Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel zusammen, um 1000 Bäume zehn verschiedener Arten zu pflanzen. Bei einem Waldbrand im Jahr 2007 wurden mehr als 60 % der auf dem Berg heimischen Griechischen Tannen zerstört, die sich nach einem Brand nur langsam regenerieren. Die Neuanpflanzungen unterstützen die langfristige Erholung des Waldes.

Niederlande: 1500 Bäume für Tiel

Eine Woche später, am 20. November, pflanzte Yutong gemeinsam mit Vertretern lokaler Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel 1500 Bäume am Inundatiedijk Zuid in Tiel. Yutong organisierte die Veranstaltung zusammen mit Life Terra, einer Stiftung mit Sitz in den Niederlanden, die Baumpflanzungen in ganz Europa koordiniert. Die Niederlande haben einen der geringsten Waldflächenanteile in der Europäischen Union. Die Baumpflanzaktion in Tiel unterstützt die nationale Waldstrategie der niederländischen Regierung, die eine landesweite Erweiterung der Waldfläche um etwa 37 000 Hektar vorsieht.

Emissionsfreie Busse und lokale Baumpflanzungen

Während Griechenland und die Niederlande ihre Busflotten elektrifizieren, liefert Yutong emissionsfreie Busse, um die Klimaneutralitätsziele zu unterstützen, und wird zugleich mit Baumpflanzungen seinem Engagement für die Umwelt gerecht. Diese Maßnahmen sollen den lokalen Gemeinschaften und ihrer Umwelt dauerhafte und spürbare Vorteile bringen.

Zehn Jahre Baumpflanzung und Pflege

Yutong rief Net Zero Forest im Jahr 2024 als auf zehn Jahre angelegte Initiative ins Leben. Bis Ende 2025 wurden im Rahmen des Programms weltweit 83 700 Bäume gepflanzt, unter anderem bei Projekten in der chinesischen Provinz Gansu, im Vereinigten Königreich, in Mexiko sowie in Chile.

An jedem Standort hängt die Wahl der Baumarten vom lokalen Klima und Boden ab. Die langfristige Pflege hilft den Bäumen, Wurzeln zu schlagen, während durch regelmäßige Kontrollen festgestellt wird, wie viele Bäume überleben und welche Auswirkungen die Anpflanzungen auf die lokalen Ökosysteme haben.

Yutong hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2026 weltweit weitere 49 518 Bäume zu pflanzen. Das Unternehmen wird auch künftig mit gemeinnützigen Organisationen sowie Partnern aus der Busbranche zusammenarbeiten, um „One Bus, One Tree" in weiteren Städten und Ländern umzusetzen und dabei die lokalen Ökosysteme dort zu unterstützen, wo seine Busse im Einsatz sind.

Weitere Informationen zu Net Zero Forest sowie zur weltweiten Geschäftstätigkeit von Yutong finden Sie auf https://en.yutong.com/.

Folgen Sie Yutong auf Facebook unter https://www.facebook.com/YutongGlobal, um aktuelle Informationen zum Projekt sowie zu Veranstaltungen zu erhalten.

Planting trees event in the Netherlands

Planting trees event in Greece

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