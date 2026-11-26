EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.11.2026 / 16:08 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Glasgow , 26.11.2026

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: Morgan Stanley

Sitz: Wilmington, Delaware

Staat: USA

4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. International plc

5. Datum der Schwellenberührung: 24.11.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,25 %

3,86 %

4,11 %

38 850 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,17 %

4,00 %

4,17 %

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000969985 95 419 0,25 % Subsumme A 95 419 0,25 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 1 033 861 2,66 % Subsumme B.1 1 033 861 2,66 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Retail Stuctured Product - Warrant 19.03.2027 at any time Cash 1 0,00 % Equity Swap 04.11.2030 at any time Cash 465 098 1,20 % Convertible Bond at any time at any time Physisch 1 180 0,00 % Subsumme B.2 466 279 1,20 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Morgan Stanley 2 Morgan Stanley Capital Management, LLC 1 3 Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC 2 4 Morgan Stanley Capital Services LLC 3 0,00 % 1,20 % 1,20 % 5 Morgan Stanley & Co. LLC 2 0,00 % 0,16 % 0,16 % 6 Morgan Stanley International Holdings Inc. 1 7 Morgan Stanley International Limited 6 8 Morgan Stanley Investments (UK) 7 9 Morgan Stanley & Co. International plc 8 0,25 % 2,50 % 2,75 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: The notification was triggered as a result of an exercise of a right of recall over securities lending agreements.

Glasgow am 26.11.2026