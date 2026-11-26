BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Auftakt des EU-Haushaltsgipfels in Brüssel hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine Forderung nach einer Kürzung des jüngsten Budget-Vorschlags bekräftigt. "Die Vorschläge, die wir bis jetzt auf dem Tisch liegen haben, sind aus unserer Sicht keine Grundlage für einen Abschluss", sagte er. "Nach wie vor ist das Volumen zu hoch. Das muss ja auch von den Mitgliedstaaten alles bezahlt werden können."

Als inhaltliche Prioritäten für den Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 nannte Merz die Bereiche wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung und schloss neue Schulden aus. Bei dem zweitägigen Gipfel in Brüssel wollen die 27 Staats- und Regierungschefs sich weitgehend auf die Finanzverhandlungen konzentrieren. Eine Einigung wird aber frühestens beim nächsten Gipfel kurz vor Weihnachten erwartet.

Merz sieht "Bereitschaft zu Kompromissen"

"Ich möchte, dass wir konstruktiv in die Gespräche gehen. Ich sehe auch die Bereitschaft zu Kompromissen", sagte Merz. "Aber wir stehen in der Tat erst ganz am Anfang dieser Verhandlungen."

EU-Ratspräsident António Costa hatte zuletzt vorgeschlagen, den ursprünglichen Haushaltsentwurf der EU-Kommission um rund 204 Milliarden auf 1,78 Billionen Euro zu kürzen. Merz reicht das immer noch nicht aus.

Wird die Ukraine-Hilfe geteilt?

Eine Einigung über den Gesamthaushalt verknüpft der Kanzler weiter mit der Hilfe für die Ukraine. Er betonte, dass dabei auch die humanitäre Hilfe nicht kleingeredet werden dürfe. Zuvor hatte Bulgarien betont, dass es sich zwar nicht an militärischer, aber sehr wohl an humanitärer Unterstützung beteiligen wolle.

Regierungschef Rumen Radew schlug zwei Töpfe vor, um die Finanzlücke für die Ukraine von 45 Milliarden Euro für 2027 zu schließen - einen für militärische und einen für zivile Hilfe. Bulgarien zählte bisher neben der Slowakei, Ungarn und Tschechien zu den grundsätzlichen Skeptikern weiterer Ukraine-Hilfen.

Merz bringt Flüchtlingsfrage ins Spiel

Die Unterstützung diene nicht dazu, den Krieg zu verlängern, sondern ihn zu beenden, betonte Merz und brachte die Flüchtlingsfrage ins Spiel. "Ich denke, es kann niemand in Europa ein Interesse daran haben, dass wir neue Flüchtlingsströme aus der Ukraine bekommen, wenn dieser Krieg nicht zu Ende geht", sagte er. Seit der russischen Invasion Anfang 2022 sind bereits mehr als eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen./mfi/DP/zb