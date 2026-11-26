Brüssel, ⁠26. Nov (Reuters) - Zu Beginn des EU-Sondergipfels über den Finanzrahmen der Europäischen Union (MFR) hat Ratspräsident Antonio Costa Kompromissbereitschaft von allen Seiten gefordert. "Wir brauchen einen ‌langfristigen Haushalt, der für die Finanzierung unserer wichtigsten Prioritäten geeignet ist", sagte Costa am Donnerstag ⁠in Brüssel. ⁠In dem billionenschweren Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 müssten die Landwirte und Regionen unterstützt und in Sicherheit, Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit investiert werden. "Andererseits müssen wir die nationalen ‌Beiträge auf einem vernünftigen Niveau ‌halten", betonte Costa.

Er wolle auf dem zweitägigen EU-Sondergipfel eine Annäherung der 27 EU-Regierungen in drei Hauptpunkten ⁠erreichen: beim Gesamtvolumen des Haushalts, bei der Verteilung ‌des Geldes auf die ⁠verschiedenen Prioritäten und bei einer Einigung "auf ein ausgewogenes und wirksames Bündel neuer Eigenmittel, um die nationalen Beiträge auf einem angemessenen ‌Niveau zu halten". ⁠Es sei an der ⁠Zeit, dass sich alle Staats- und Regierungschefs "mit offenem Geist, konstruktiver Haltung und Kompromissbereitschaft" an dieser Debatte beteiligten. Der MFR müsse bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Dafür sei Einstimmigkeit nötig.

(Bericht von Andreas Rinke und Bart Meijer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)