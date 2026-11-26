Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0975 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0975 (Mittwoch: 1,0935) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9111 (0,9144) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83755 (0,83730) britische Pfund, 174,79 (174,22) japanische Yen und 0,9153 (0,9085) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/mis
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
„Auf die Hyperscaler kommen gigantische Abschreibungen zu“heute, 13:45 Uhr · onvista
PlusGroßes Interview mit Kapitalmarkt-Stratege
Wie der Nvidia-Krimi die Beteiligungen des Konzerns bewegtegestern, 13:02 Uhr · onvista
PlusCoreweave, Nebius, Intel und Co.
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfasse24. Nov. · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern