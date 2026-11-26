FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Oktober stabil gehalten. Die breit gefasste Geldmenge M3 legte im Jahresvergleich wie bereits im Monat zuvor um 3,6 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Allerdings wurde das Wachstum im September nach oben revidiert, um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent.

Analysten hatten im Schnitt eine Jahresrate von 3,5 Prozent erwartet. Stärker war das Wachstum der Geldmenge M3 zuletzt im Mai 2025. Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg hingegen deutlich schwächer als im Monat zuvor, um 2,4 Prozent im Jahresvergleich. Im September hatte die Rate 2,7 Prozent betragen. Die Geldmenge M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

Das Wachstum der Kreditvergabe an private Haushalte stieg um 3,1 Prozent im Jahresvergleich und damit genauso stark wie im Monat zuvor. Das Wachstum bei den Unternehmenskrediten hat sich hingegen verstärkt. Unternehmen außerhalb der Finanzbranche bekamen 4,5 Prozent mehr Kredite als vor einem Jahr, nachdem die Rate im September bei revidiert 4,3 Prozent gelegen hatte./jkr/zb