Frankfurt/Berlin, 26. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits auf ihrer Sitzung im Oktober zu einer Zinserhöhung tendiert. Die Entscheidung sei jedoch aufgeschoben worden, um zunächst mehr Hinweise auf Inflationsrisiken zu sammeln, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der ‌Sitzung vom 28. und 29. Oktober hervorgeht. Eine große Zahl von Ratsmitgliedern hätte demnach eine Anhebung mittragen können. Die aktuellen Konjunkturdaten hätten die ⁠Argumente für ⁠eine weitere Straffung der Geldpolitik bestätigt, hieß es zur Begründung. Die EZB ließ die Zinsen schließlich unverändert. Sie warnte jedoch, die Inflation werde voraussichtlich höher ausfallen als bislang angenommen. Dies könnte eine weitere Straffung erforderlich machen.

Die Ratsmitglieder stimmten darin überein, dass sich Zweitrundeneffekte noch nicht eingestellt ‌haben. Davon spricht man, wenn höhere Preise zu ‌höheren Löhnen führen und diese die Inflation weiter antreiben. Der EZB-Rat müsse solchen Effekten dennoch zuvorkommen. "Eine Anhebung auf dieser Sitzung würde die notwendige geldpolitische Straffung ⁠lediglich vorziehen", hieß es im Protokoll. Die meisten Währungshüter haben seit der ‌Sitzung offiziell und hinter vorgehaltener Hand signalisiert, ⁠dass der EZB-Rat die Zinsen am 17. Dezember um 0,25 Prozentpunkte anheben wird - auf dann 2,75 Prozent. Es wäre die dritte Erhöhung in diesem Jahr.

Besonders die höheren Energiekosten treiben die Teuerung ‌im Euroraum in die Höhe und ⁠machen eine baldige Zinserhöhung der EZB ⁠wahrscheinlich. Die Inflationsrate kletterte im Oktober auf 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September. Die Europäische Zentralbank strebt eine Rate von 2,0 Prozent an. Die EZB wird die Zinsen nach den Worten ihres Ratsmitglieds Olaf Sleijpen nach der Zinserhöhung im Dezember voraussichtlich nochmals anheben. Wie es danach weitergeht, sei jedoch unklar - auch wegen Unwägbarkeiten wie etwa Risiken im Zusammenhang mit steigenden Schuldenkosten in Ländern wie Frankreich.

(Bericht von ⁠Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)