Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Adler Group
|Bericht 3. Quartal 2026
|Asseco Poland
|Bericht 3. Quartal 2026
|Colt CZ Group
|Bericht 3. Quartal 2026
|Creotech Instruments
|Bericht 3. Quartal 2025
|Envision Greenwise
|Bericht 2. Quartal 2027
|FORESIGHT GROUP HOLDINGS
|Bericht 2. Quartal 2027
|H2APEX
|Bericht 3. Quartal 2026
|HAL Trust
|Bericht 3. Quartal 2026
|HICL Infrastructure
|Bericht 2. Quartal 2027
|HUNTER GROUP
|Bericht 3. Quartal 2026
|K33
|Bericht 3. Quartal 2026
|Oberbank
|Bericht 3. Quartal 2026
|SBO (Schöller Bleckmann)
|Bericht 3. Quartal 2026
|UBM
|Bericht 3. Quartal 2026
|Vienna Insurance Group
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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