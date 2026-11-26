Berlin, ⁠26. Nov (Reuters) - Das Bundesfinanzministerium hat einen Medienbericht über einen möglichen Einstieg des Bundes beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion zurückgewiesen. "Die Bundesregierung plant aktuell keine ‌Beteiligung an Amprion", hieß es am Donnerstag im Ministerium. Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, ⁠Finanzminister Lars ⁠Klingbeil (SPD) erwäge einen Einstieg bei dem Hochspannungsnetzbetreiber über die staatliche Förderbank KfW. Klingbeil wolle den früheren Plan einer Netz AG wiederbeleben, bei der der Bund ‌eine koordinierende Rolle für die ‌vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber übernehmen könnte.

Größter Anteilseigner bei Amprion ist der Energiekonzern RWE, der seine ⁠Beteiligung an Deutschlands zweitgrößtem Übertragungsnetzbetreiber im September ‌auf rund 58 ⁠Prozent aufgestockt hatte. Amprion ist bislang der einzige der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber, an dem der Bund weder direkt ‌noch indirekt beteiligt ⁠ist. Anfang dieses Jahres ⁠war der Bund mit einer Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent beim größten deutschen Strom-Übertragungsnetzbetreiber Tennet Germany eingestiegen. Dies wurde mit der Absicherung des milliardenschweren Netzausbaus für die Energiewende begründet.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)