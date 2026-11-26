Berlin, 26. ⁠Nov (Reuters) - Im Streit über die Zukunft der abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren hält DIW-Präsident Marcel Fratzscher den Vorschlag aus der Union für verfehlt, die Regelung stärker auf ‌Geringverdiener auszurichten. "Die abschlagsfreie Rente ist ein Privileg für einige wenige und ist grundfalsch, weil sie von Arm ⁠zu ⁠Reich und von Jung zu Alt umverteilt", sagte der Chef Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Auch der Unionsvorschlag ändere nichts daran, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen mit geringem Einkommen nicht ‌auf die erforderlichen 45 Jahre komme.

Fratzscher ‌forderte die Bundesregierung auf, die abschlagsfreie Frührente für alle abzuschaffen und im Gegenzug die Erwerbsminderungsrente zu stärken. Zudem ⁠müssten die Rentenzahlungen für Menschen mit geringem Lebenseinkommen verbessert ‌werden. Nur so lasse sich ⁠die Altersarmut reduzieren. "Wir brauchen nicht mehr Umverteilung von Arm zu Reich innerhalb der Rentnergeneration, sondern Umverteilung in die andere Richtung von Reich zu ‌Arm", forderte Fratzscher.

Fachpolitiker der ⁠Unions-Fraktion plädieren dafür, die vorzeitige ⁠abschlagsfreie Rente nur für Geringverdiener vollständig zu erhalten. Konkret schlagen sie vor, die als "Rente mit 63" bekannt gewordene Regelung nur noch für Menschen vollständig zu erhalten, die im Laufe ihres Erwerbslebens im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben.

(Bericht von Christian Krämer; geschrieben von Holger HansenRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)