Frankfurt, 26. ⁠Nov (Reuters) - Der Gesundheitskonzern Fresenius will nach seinem tiefgreifenden Umbau kräftig in seine drei Wachstumsgeschäfte investieren. "Wir haben das Potenzial, alle drei Wachstumsvektoren mit Kapital zu versorgen", sagte Konzernchef Michael Sen am Donnerstag in Frankfurt ‌anlässlich des 40-jährigen Börsenjubiläums von Fresenius. Dazu zählen Biopharma, Medizintechnik und klinische Ernährung. Denkbar seien Übernahmen, Investitionen in Sachanlagen, Lizenzvereinbarungen oder ⁠Partnerschaften. Als ⁠Beispiel nannte Sen die jüngst geschlossene weitreichende Partnerschaft mit dem chinesischen Auftragsfertiger WuXi Biologics, mit der sich Fresenius den Zugriff auf bis zu 37 neue Biosimilar-Kandidaten sicherte.

Damit dürfte sich die Gewichtsverteilung innerhalb des Dax-Konzerns weiter verschieben. Bereits im abgelaufenen Quartal steuerten ‌die Wachstumsfelder mehr als die Hälfte des ‌operativen Gewinns (Ebit) der Konzerntochter Kabi bei, auf Konzernebene rund 30 Prozent. Fresenius will weiter in diese Wachstumsplattformen investieren und damit wird auch ihr ⁠Gewicht weiter zunehmen. Besonders das Geschäft mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerpräparaten (Biosimilars) werde ‌weiter an Bedeutung gewinnen. Das ⁠traditionelle Geschäft mit Standard-Infusionslösungen und Krankenhäusern bleibe zwar wichtig und werde ebenfalls modernisiert, bilde aber eher eine verlässliche Basis mit moderatem Wachstum.

Für die Expansion sieht Sen den Konzern finanziell ‌gut aufgestellt. Die Bilanz erlaube ⁠einen finanziellen Spielraum von mehreren ⁠Milliarden Euro. Eine weitere Finanzierungsquelle ist die verbliebene Beteiligung an der früheren Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), die Fresenius seit längerem als reine Finanzbeteiligung führt. "Wenn es sinnvoll ist, werden wir das auch als Mittel nutzen", sagte Sen mit Blick auf mögliche weitere Anteilsverkäufe zur Finanzierung des eigenen Wachstums. Zuletzt hatte Fresenius seine Beteiligung weiter auf nun rund 20 Prozent abgebaut.

(Bericht von Patricia ⁠Weiß. Redigiert von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)