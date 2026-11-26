FT: Spanier de Cos wird Nachfolger von EZB-Chefin Lagarde
Reuters · Uhr
Brüssel/Berlin, 26. Nov (Reuters) - Der Spanier Pablo Hernandez de Cos wird einem Medienbericht zufolge Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde. Das meldete die "Financial Times" am Donnerstag. Lagarde tritt Anfang Februar vorzeitig ab. De Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher Präsident der spanischen Notenbank.
(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger und Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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