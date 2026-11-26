Brüssel/Berlin, ⁠26. Nov (Reuters) - Der Spanier Pablo Hernandez de Cos ‌wird einem Medienbericht zufolge Nachfolger von EZB-Chefin ⁠Christine ⁠Lagarde. Das meldete die "Financial Times" am Donnerstag. Lagarde tritt Anfang ‌Februar vorzeitig ab. ‌De Cos ist derzeit Chef ⁠der Bank für Internationalen ‌Zahlungsausgleich (BIZ) ⁠und war früher Präsident der spanischen Notenbank.

(Bericht von Reinhard ‌Becker, ⁠redigiert von ⁠Christian Rüttger und Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ⁠und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)