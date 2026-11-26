KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Drogeriemarktkette dm darf laut einem Urteil des Landgerichts Karlsruhe KI-unterstützte Augenuntersuchungen in ihren Filialen anbieten. Die Werbung dafür dürfe aber nicht den Eindruck erwecken, ein solches Screening ersetze einen Arztbesuch, sagte der Vorsitzende Richter Steffen Wesche.

Die Wettbewerbszentrale hatte gegen das Angebot geklagt und unter anderem mit dem Patientenschutz argumentiert. Das Angebot verstoße gegen verschiedene rechtliche Vorgaben, etwa gegen das Heilpraktikergesetz.

Aus Sicht des Gerichts waren die meisten Anträge allerdings unbegründet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Am Ende könnte der Bundesgerichtshof (BGH) das letzte Wort haben.

Zahl der Filialen mit dem Angebot wächst

Gestartet hatte dm das Angebot für 14,95 Euro im vergangenen Jahr in acht Filialen. Inzwischen wird es laut Homepage an 15 Standorten angeboten; ein Ausbau ist in Planung.

Den Angaben nach werden die Screenings mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zum Beispiel auf Grünen Star (Glaukom) hin ausgewertet. Das Ergebnis werde ärztlich geprüft, heißt es. Im Internet weist dm inzwischen darauf hin, dass das Screening keine medizinische Diagnose oder ärztliche Untersuchung ersetze./kre/DP/mis