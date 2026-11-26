Dublin, ⁠26. Nov (Reuters) - Die Übernahme der irischen Bank Permanent TSB (PTSB) durch die österreichische Bawag hat einen herben Rückschlag ‌erlitten. Der irische High Court lehnte die 1,6 Milliarden Euro schwere ⁠Transaktion ⁠am Donnerstag ab, weil die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konnten.

Die PTSB-Aktionäre hatten dem Verkauf bereits im Juli ‌zugestimmt. Dazu zählte auch ‌die irische Regierung, die einen Anteil von 57,5 Prozent an dem ⁠Geldhaus hält. Das Gericht entschied jedoch, ‌dass die übrigen ⁠Anteilseigner das Recht auf eine gesonderte Abstimmung gehabt hätten. "Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, hat ‌das Gericht ⁠keinen Ermessensspielraum, und ich ⁠muss die Genehmigung verweigern", erklärte Richter Michael Quinn in seinem schriftlichen Urteil.

(Bericht von Padraic Halpin, geschrieben von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)