Gericht stoppt Übernahme der irischen Bank PTSB durch Bawag
Dublin, 26. Nov (Reuters) - Die Übernahme der irischen Bank Permanent TSB (PTSB) durch die österreichische Bawag hat einen herben Rückschlag erlitten. Der irische High Court lehnte die 1,6 Milliarden Euro schwere Transaktion am Donnerstag ab, weil die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konnten.
Die PTSB-Aktionäre hatten dem Verkauf bereits im Juli zugestimmt. Dazu zählte auch die irische Regierung, die einen Anteil von 57,5 Prozent an dem Geldhaus hält. Das Gericht entschied jedoch, dass die übrigen Anteilseigner das Recht auf eine gesonderte Abstimmung gehabt hätten. "Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, hat das Gericht keinen Ermessensspielraum, und ich muss die Genehmigung verweigern", erklärte Richter Michael Quinn in seinem schriftlichen Urteil.
(Bericht von Padraic Halpin, geschrieben von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)