TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat wieder Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden seien zwei Schiffe in der Meerenge nahe dem Oman auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Bei einem Schiff soll es sich um einen mit mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl beladenen Supertanker gehandelt haben. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Experten hatten zuletzt diskutiert, ob es sich bei den Explosionen vielmehr um Treffer von iranischen Drohnen oder Marschflugkörpern handeln könnte. In einer November-Analyse des Critical Threats Project (CTP), das von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben wird, stellten die Autoren infrage, dass der Iran den Süden der Straße von Hormus erfolgreich vermint hätte.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Bei den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt es bis heute keinen Durchbruch./arb/DP/stw