IRW-PRESS: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beginnt staatlich unterstütztes Programm zur Graphitaufbereitung im Pilotmaßstab mit COREM und treibt die PEA für Lac Tétépisca voran

Das von der GPI unterstützte Programm soll rund 6 Tonnen repräsentatives Graphitkonzentrat aus Lac Knife und Lac Tétépisca für die nachgelagerte Reinigung, Charakterisierung und Kundenqualifizierung produzieren

Ottawa, ON, 26. November 2026 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich, den Beginn eines umfassenden metallurgischen Programms und Aufbereitungsprogramms im Pilotmaßstab (das Programm) mit COREM bekannt zu geben. COREM ist ein Kompetenz- und Innovationszentrum für die Mineralaufbereitung mit Sitz in Québec. Für das Programm wird Material aus den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten Lac Knife (Lac Knife) und Lac Tétépisca (Lac Tétépisca oder das Projekt) in Québec verwendet.

Höhepunkte des Programms

· Umsetzung der GPI: Produktion und Charakterisierung von rund 6 Tonnen repräsentativem Graphitkonzentrat zur Unterstützung der nachgelagerten thermischen Reinigung und der Entwicklung fortschrittlicher Materialien.

· Kundenqualifizierung: Herstellung von Graphitproben für die Charakterisierung, Produktbewertung und Qualifizierung bei potenziellen Kunden und strategischen Partnern.

· Weiterentwicklung von Lac Tétépisca: Gewinnung metallurgischer und technischer Daten zur Unterstützung der geplanten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101), zur Verfeinerung und Optimierung des Aufbereitungsschemas des Projekts und zur Schaffung einer technischen Grundlage für künftige Machbarkeitsstudien.

· Innovation bei der Aufbereitung: Bewertung neuer Zerkleinerungs- und Feinpartikelflotationstechnologien im Vergleich zu herkömmlichen Aufbereitungsmethoden, um mögliche Verbesserungen bei Energieeffizienz, Erhalt der Graphitflocken, Ausbringung und Konzentratqualität zu beurteilen.

Im Rahmen des Programms sollen rund sechzig (60) Tonnen graphithaltiges Material verarbeitet und rund 6 Tonnen repräsentatives Graphitkonzentrat für die nachgelagerte Reinigung, Produktcharakterisierung und Kundenqualifizierung produziert werden. Gleichzeitig sollen metallurgische und technische Daten zur Unterstützung der Weiterentwicklung des Graphitprojekts Lac Tétépisca gewonnen werden.

Das Programm ist Teil der Arbeiten im Rahmen der Global Partnerships Initiative (GPI) von Natural Resources Canada (NRCan). Im Rahmen dieser Initiative hatte sich das Unternehmen zuvor nicht rückzahlbare Fördermittel von bis zu rund 14,1 Mio. C$ gesichert, um die Verarbeitung von kanadischem natürlichem Flockengraphit zu ultrahochreinen Materialien für Energie-, Verteidigungs- und fortschrittliche Materialanwendungen zu unterstützen. Zu den förderfähigen Aktivitäten der GPI gehören die Vorbereitung des Ausgangsmaterials, die metallurgische Aufbereitung im Pilotmaßstab, thermische Reinigungsversuche, Machbarkeitsarbeiten sowie die Planung, der Bau und die Demonstration einer elektrothermischen Graphitreinigungseinheit in Kanada.

Wirtschaftliche Souveränität bedeutet, eine Graphitversorgung aufzubauen, für die sich nordamerikanische Industrien entscheiden können und die sie sich leisten können, sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. Über die GPI verbinden wir unsere hochgradigen kanadischen Graphitressourcen mit der nachgelagerten Reinigung, der Kundenqualifizierung und der Entwicklung einer elektrothermischen Demonstrationseinheit in Kanada. Indem wir unsere Arbeit mit COREM auf mehrere Ziele ausrichten, können wir den Wert des Programms maximieren. Wir erzeugen Material für die nachgelagerte Entwicklung und Kundenqualifizierung und treiben gleichzeitig die wirtschaftlichen Studien bei Lac Tétépisca voran. Darüber hinaus bewerten wir aktiv Technologien, die durch einen geringeren Energieverbrauch, eine verbesserte Graphitausbringung und eine höhere Produktqualität zusätzlichen Wert erschließen könnten. Wir glauben, dass diese Kombination aus Ressourcenqualität, Kapitaleffizienz und kontinuierlicher technologischer Verbesserung zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil werden kann, während wir am Aufbau einer kommerziell wettbewerbsfähigen nordamerikanischen Graphitlieferkette arbeiten.

Produktion von 6 Tonnen Graphitkonzentrat für die GPI und die Kundenqualifizierung

Im Rahmen der Kampagne im Pilotmaßstab werden mineralisierte Proben aus Lac Knife und Lac Tétépisca verarbeitet, um grobe und feine Graphitkonzentrate herzustellen. Das gewonnene Material wird getrocknet, charakterisiert und in sechs Größenfraktionen von +50 Mesh bis -200 Mesh gesiebt. Repräsentative Proben werden für anschließende Tests und Produktbewertungen vorbereitet.

Die erwartete Konzentratproduktion soll thermische Reinigungsversuche, die Charakterisierung fortschrittlicher Materialien und Aktivitäten zur Produktvalidierung im Rahmen der GPI unterstützen. Gleichzeitig soll sie den Bestand des Unternehmens an repräsentativem Graphitmaterial erweitern, das potenziellen Kunden und strategischen Partnern aus den Bereichen Batterie, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie zur Bewertung zur Verfügung steht.

Insbesondere bei Lac Tétépisca wird die Produktion repräsentativen Konzentrats im Pilotmaßstab Focus ermöglichen, Aktivitäten zur Kundenqualifizierung parallel zu den technischen und wirtschaftlichen Studien des Projekts zu verfolgen. Dies bietet die Möglichkeit, die Anforderungen potenzieller Endnutzer vor künftigen technischen Planungs- und Entwicklungsentscheidungen besser zu verstehen.

Weiterentwicklung der PEA für Lac Tétépisca

Das Programm stellt nach der Erweiterung der Mineralressource einen wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung von Lac Tétépisca dar. Die Mineralressourcenschätzung (MRE) des Projekts mit Stichtag 30. April 2026 umfasst 120,2 Mio. Tonnen angezeigte Mineralressourcen mit einem Gehalt von 10,27 % graphitischem Kohlenstoff (Cg) und 24,1 Mio. Tonnen vermutete Mineralressourcen mit einem Gehalt von 9,88 % Cg bei einem Cut-off-Gehalt von 3,5 % Cg.

Weitere Einzelheiten zur MRE enthält der technische Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Mineral Resource Estimate Update for the Lac Tétépisca Project vom 18. Juni 2026 mit Stichtag 30. April 2026. Er ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.focusgraphite.com verfügbar. Für Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, ist die wirtschaftliche Abbaubarkeit nicht nachgewiesen.

Versuche im Labormaßstab und kontinuierliche Versuche im Pilotmaßstab werden den Mahlbedarf, die Flotationsleistung, die Graphitausbringung, die Konzentratqualität und die Variabilität repräsentativer Mischproben untersuchen. Fünf Kreislaufversuche (Locked-Cycle-Tests) und eine detaillierte mineralogische Charakterisierung werden zusätzliche Daten zur metallurgischen Leistung im stationären Zustand, zum Reagenzienverbrauch, zum Aufschluss des Graphits und zur Flockengrößenverteilung liefern.

Die Ergebnisse sollen die Auslegung und Optimierung des Aufbereitungsschemas für Lac Tétépisca unterstützen und metallurgische sowie technische Grundlagen für die geplante PEA liefern. Das Programm soll außerdem eine technische Grundlage für künftige Machbarkeitsstudien gemäß NI 43-101 schaffen. Die Erkenntnisse sollen in nachfolgende Arbeitsprogramme zu Mineralogie, Zerkleinerung, Flotation, Eindickung und Filtration der Aufbereitungsrückstände, Nasssiebung, Trocknung, Produktklassierung und Verpackung einfließen.

Durch die Integration dieser Arbeiten in das GPI-unterstützte Programm maximiert Focus den Wert seiner metallurgischen Aktivitäten und Arbeiten im Pilotmaßstab. Das Unternehmen treibt die technische und wirtschaftliche Entwicklung von Lac Tétépisca voran und erzeugt gleichzeitig repräsentatives Graphitkonzentrat für die nachgelagerte Verarbeitung und Kundenqualifizierung.

Bewertung innovativer Graphitaufbereitungstechnologien

Als zusätzlichen Vorteil seiner Zusammenarbeit mit COREM wird Focus die Pilotanlagen des Zentrums nutzen, um innovative Mineralaufbereitungstechnologien zu bewerten, die gegenüber herkömmlichen Aufbereitungsmethoden das Potenzial haben, Energieeffizienz, Graphitausbringung und Konzentratqualität zu verbessern.

Eine Teilprobe von rund fünf Tonnen soll mit den von ReThink Milling entwickelten Technologien Conjugate Anvil Hammer Mill (CAHM) und MonoRoll verarbeitet werden. Diese Technologien sollen eine energieeffizientere Alternative zu herkömmlichen Zerkleinerungsmethoden bieten. Die vergleichenden Tests, die durch eine gezielte mineralogische Charakterisierung unterstützt werden, sollen den Energieverbrauch und das Potenzial untersuchen, die Beschädigung von Graphitflocken beim Brechen zu minimieren. Dadurch könnten größere Flocken erhalten bleiben, die in bestimmten Graphitmärkten Preisaufschläge erzielen können.

COREM wird außerdem die von Glencore Technology entwickelte Jameson-Cell-Technologie in einem Teil des Flotationskreislaufs für feinen Graphit bewerten. Dabei soll untersucht werden, ob sie die Ausbringung von feinem Graphit gegenüber der herkömmlichen Flotation verbessern kann, während die Konzentratqualität erhalten bleibt oder verbessert wird.

Bei Erfolg könnten diese Technologiebewertungen Möglichkeiten aufzeigen, den Energiebedarf der Aufbereitung zu senken, die Graphitausbringung zu verbessern, höherwertige Flockengrößen zu erhalten und die gesamte Konzentratqualität zu steigern. Die Ergebnisse könnten in die künftige Auslegung des Aufbereitungsschemas einfließen und zu einer effizienteren und kommerziell wettbewerbsfähigeren Graphitproduktion beitragen.

Unternehmensupdate

Geänderter aktienbasierter Vergütungsplan

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seinen festen aktienbasierten Vergütungsplan mit einer Obergrenze von 20 % (der Equity Incentive Plan oder EIP) geändert hat, um die Einhaltung der Richtlinie 4.4 der TSX Venture Exchange sicherzustellen und die Anzahl der Stammaktien zu erhöhen, die für die Ausgabe im Zusammenhang mit im Rahmen des EIP gewährten Aktienoptionen (Optionen) und Restricted Share Units (RSUs) reserviert sind.

Der geänderte EIP wurde von den Aktionären auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 20. Juli 2026 genehmigt. Im Rahmen des geänderten EIP sind maximal 22.128.345 Stammaktien für die Ausgabe im Zusammenhang mit den im Rahmen des Plans gewährten Vergütungsinstrumenten reserviert. Dies entspricht 20 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum Datum des im Zusammenhang mit der Versammlung erstellten Management Information Circular. Darüber hinaus wurden bestimmte weitere Änderungen am EIP vorgenommen, um den Plan an die Richtlinie 4.4 der TSX Venture Exchange anzupassen.

Zum 22. Oktober 2026 waren im Rahmen des EIP 20.543.322 Optionen und 649.444 RSUs ausstehend. Auf Grundlage dieser Zahlen stehen im Rahmen des EIP noch 935.579 Optionen und/oder RSUs für künftige Gewährungen zur Verfügung.

Korrektur einer zuvor bekannt gegebenen Optionsgewährung

Das Unternehmen möchte das Gewährungs- und das Verfallsdatum von 963.084 Aktienoptionen mit Anreizcharakter korrigieren, die zu einem Preis von 0,09 $ je Stammaktie ausgeübt werden können und zuvor in seiner Pressemitteilung vom 14. Mai 2025 offengelegt wurden. Das Gewährungs- und das Verfallsdatum wurden fälschlicherweise mit dem 13. Mai 2025 beziehungsweise dem 13. Mai 2030 angegeben. Das korrekte Gewährungsdatum ist der 2. Juni 2025 und das korrekte Verfallsdatum der 2. Juni 2030. Alle übrigen Bedingungen der Optionen bleiben unverändert.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen Inhalte wurden von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über COREM

COREM ist ein auf Mineralaufbereitung spezialisiertes Kompetenz- und Innovationszentrum mit Sitz in Québec. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bei Innovationen in der Mineralaufbereitung bietet COREM Forschungs-, Entwicklungs- und Testkapazitäten in den Bereichen Zerkleinerung, Flotation, Mineralogie, Magnetscheidung, Agglomeration, thermische Verarbeitung und extraktive Metallurgie, unterstützt durch Labor- und Pilotanlagen.

Weitere Informationen zu COREM finden Sie unter https://www.corem.qc.ca/en/

Über Focus Graphite Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung erstklassiger Graphitressourcen, fortschrittlicher Aufbereitungstechnologien und höherwertiger fortschrittlicher Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterieindustrie, die Verteidigungsindustrie, die fortschrittliche Fertigung und weitere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform stützt sich auf die beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekte in Québec. Lac Knife zählt zu den höchstgradigen Graphitlagerstätten Nordamerikas im Machbarkeitsstadium, während Lac Tétépisca zu den größten weltweit identifizierten Graphitressourcen gehört. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

Facebook: https://www.facebook.com/focusgraphite

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen sind, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem zu folgenden Punkten: Umfang, Zeitplan, Durchführung und erwarteter Abschluss des metallurgischen Programms und Aufbereitungsprogramms im Pilotmaßstab mit COREM; die erwartete Verarbeitung von rund 60 Tonnen graphithaltigem Material aus Lac Tétépisca und Lac Knife sowie die Produktion von rund 6 Tonnen repräsentativem Graphitkonzentrat und nach Größe klassierten Proben; die erwarteten Eigenschaften und die Verwendung dieses Materials für die nachgelagerte Reinigung, die Charakterisierung fortschrittlicher Materialien, Produktvalidierung, Kundenbewertung und Qualifizierungsaktivitäten; die weitere Durchführung der im Rahmen der GPI von NRCan unterstützten Aktivitäten, einschließlich der Vorbereitung des Ausgangsmaterials, der metallurgischen Aufbereitung im Pilotmaßstab, thermischer Reinigungsversuche, Machbarkeitsarbeiten sowie der Planung, des Baus und der Demonstration einer elektrothermischen Reinigungseinheit in Kanada; die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen der GPI-Fördervereinbarung zu erfüllen und den vollständigen Betrag der zugesagten staatlichen Unterstützung zu erhalten; die erwartete Nutzung der im Rahmen des Programms gewonnenen metallurgischen, mineralogischen und technischen Daten, um die geplante PEA für Lac Tétépisca voranzutreiben, das Aufbereitungsschema des Projekts zu verfeinern und eine technische Grundlage für künftige Machbarkeitsstudien gemäß NI 43-101 zu schaffen; den erwarteten Beitrag des Programms zu nachfolgenden Arbeitsprogrammen in den Bereichen Mineralogie, Zerkleinerung, Flotation, Eindickung und Filtration von Aufbereitungsrückständen, Nasssiebung, Trocknung, Produktklassierung und Verpackung; die erwarteten Ergebnisse und potenziellen Vorteile von Versuchen im Labormaßstab, der Aufbereitung im Pilotmaßstab, Kreislaufversuchen und mineralogischer Charakterisierung; die Bewertung und potenzielle Leistung der Technologien CAHM, MonoRoll und Jameson Cell, einschließlich ihres Potenzials, den Energieverbrauch zu senken, größere und potenziell höherwertige Graphitflocken zu erhalten, die Ausbringung von feinem Graphit zu verbessern, die Konzentratqualität zu steigern und Erkenntnisse für die künftige Auslegung des Aufbereitungsschemas zu liefern; die potenziellen wirtschaftlichen und betrieblichen Vorteile im Zusammenhang mit den hochgradigen Graphitlagerstätten des Unternehmens, fortschrittlichen Aufbereitungstechnologien und dem Engagement für kontinuierliche Verbesserung; die erwarteten Vorteile der Integration mehrerer Entwicklungsziele in das GPI-unterstützte Programm, einschließlich einer verbesserten Kapitaleffizienz und der gleichzeitigen Weiterentwicklung der nachgelagerten Entwicklung, Kundenqualifizierung und wirtschaftlichen Studien bei Lac Tétépisca; die Fähigkeit des Unternehmens, strategische Partnerschaften, Kundenbeziehungen und Wege zur Produktqualifizierung aufzubauen; sowie die übergeordnete Strategie des Unternehmens, eine integrierte und kommerziell wettbewerbsfähige nordamerikanische Graphitlieferkette für die Batterie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie, die fortschrittliche Fertigung und weitere strategische Märkte zu entwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, behördlichen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt aufzunehmen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -entwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlich zugänglichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

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