IRW-PRESS: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining schließt ressourcenorientierte technische Studie ab und identifiziert 11 geologische Ziele im Projekt Quarry

Im Rahmen der neuen Studie wurden vorläufige Richtwerte für Bohrabstände festgelegt, die als Orientierungshilfe für künftige Explorations- und Ressourcenabgrenzungsbohrungen dienen sollen

26. November 2026 / Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, den Abschluss der ressourcenorientierten technischen Studie (die Studie) durch Understood Mineral Resources Ltd. (UMR) auf dem Antimonprojekt Quarry des Unternehmens (Quarry, das Projekt oder das Konzessionsgebiet) im Norden der kanadischen Provinz British Columbia bekannt zu geben.

Die Studie ist ein weiterer wichtiger Schritt für die systematische Weiterentwicklung der historischen Bullseye Zone durch Maxus. Im Rahmen der Studie wurden vorläufige Richtwerte für Bohrabstände festgelegt und 11 geologische Zielmodelle identifiziert, die künftige Explorations- und Ressourcenabgrenzungsbohrungen unterstützen sollen. Die Ergebnisse schaffen die technischen Voraussetzungen für die nächsten Explorationsphasen und fördern das längerfristige Ziel des Unternehmens, das Projekt in Richtung einer möglichen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) voranzutreiben.

Highlights des Projekts Quarry

· Elf geologische Ziele entwickelt: UMR hat auf Grundlage der historischen Silber-, Blei- und Zinkmineralisierung im Vorkommen Beveley 11 vorläufige geologische Zielmodelle erarbeitet, die einen Rahmen für künftige Explorations- und Ressourcenbohrungen liefern.

· Richtwerte für Bohrabstände festgelegt: Anhand einer Prüfung von 12 analogen internationalen polymetallischen Lagerstätten wurden vorläufige Richtwerte für Bohrabstände festgelegt, die der Ausrichtung der ersten Bohrkampagne des Unternehmens im Projekt dienen sollen.

· Prüfung des historischen Datenmaterials abgeschlossen: UMR hat die verfügbaren Informationen zu historischen Bohrungen und Analyseergebnissen ausgewertet und dabei wichtige Datenlücken und Möglichkeiten aufgezeigt, die Mineralisierung weitergehend zu verifizieren und zu erweitern.

· Fortschritte in Richtung einer möglichen MRE: Die abgeschlossene Studie schafft die technischen Voraussetzungen für künftige Ressourcenabgrenzungsbohrungen und unterstützt die erforderlichen Arbeiten, um eine mögliche zukünftige NI 43-101-konforme MRE durchzuführen.

Der Abschluss dieser Studie ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Erweiterung unserer Kenntnisse des Projekts Quarry, sagt Ranbir Kalan, Direktor von Maxus Mining. Wir freuen uns sehr, dass wir elf geologische Ziele ermitteln und einen technischen Orientierungsrahmen für künftige Bohrungen schaffen konnten. Diese Ergebnisse liefern wertvolle Anhaltspunkte, während wir weiterhin auf den historischen Explorationsarbeiten bei Quarry aufbauen und das Potenzial des Projekts für eine künftige Mineralressourcenschätzung bewerten.

Ergebnisse der technischen Studie von UMR

Die von UMR abgeschlossene Studie konzentrierte sich darauf, vorläufige Richtwerte für Bohrabstände festzulegen und geologische Ziele zu entwickeln, die der Ausrichtung künftiger ressourcenorientierter Explorationsarbeiten auf dem Antimonprojekt Quarry dienen werden.

Im Rahmen der Studie wertete UMR 12 internationale polymetallische Minerallagerstätten mit vergleichbaren Mineralisierungseigenschaften aus, um die Kriterien für Bohrabstände in Zusammenhang mit der Klassifizierung von Mineralressourcen zu beurteilen. Anhand dieser Prüfung wurden vorläufige Richtwerte für Bohrabstände in Bezug auf angedeutete und vermutete Mineralressourcen festgelegt und somit ein technischer Orientierungsrahmen für künftige Bohrungen im Projekt geschaffen.

UMR überprüfte außerdem die verfügbaren historischen Daten zu Geologie, Bohrungen und Analyseergebnissen für das Vorkommen Beveley, das auch die historische Bullseye Zone einschließt. Anhand dieser Arbeiten wurden auf Grundlage der in der Vergangenheit gemeldeten Silber-, Blei- und Zink- + Antimonmineralisierung 11 vorläufige geologische Zielmodelle erarbeitet, die zur Ermittlung und Priorisierung von Gebieten für zukünftige Explorationsarbeiten beitragen sollen (siehe Abbildung 1).

Die Studie wies auf bestimmte Einschränkungen im historischen Datenbestand hin, wie etwa unvollständige Analyseunterlagen und die begrenzte Bohrabdeckung, was derzeit noch die Erstellung eingehenderer quantitativer geologischer und vorläufiger Ressourcenmodelle einschränkt. Die geologischen Zielmodelle und Bohrabstandsrichtwerte bieten eine fundierte Grundlage, um diese Einschränkungen durch künftige Explorationsarbeiten zu beheben.

Bei den Modellen handelt es sich um interpretierte Explorationsziele. Sie stellen weder eine Mineralressourcenschätzung dar, noch belegen sie die Kontinuität der Mineralisierung über die gesamte räumliche Ausdehnung der Modelle. Die Richtwerte für Bohrabstände sind vorläufig und ermöglichen für sich genommen nicht die Klassifizierung einer Mineralressource.

Nächste Schritte

Maxus beabsichtigt, die Ergebnisse der Studie von UMR in seine laufenden Explorationsplanungen für Quarry einzubeziehen. Dabei soll der Schwerpunkt auf der Verfeinerung der geologischen Interpretationen, der Verifizierung historischer Daten, sofern erforderlich, und der Bewertung von Möglichkeiten für künftige Bestätigungs-, Infill- und Erweiterungsbohrungen liegen.

Die abgeschlossene Studie ist nach Ansicht des Unternehmens ein wichtiger Schritt, um die technischen Voraussetzungen für eine mögliche künftige NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung in der historischen Bullseye Zone zu schaffen.

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Abbildung 1: Von UMR entwickelte vorläufige geologische Zielmodelle im Vorkommen Beveley mit den interpretierten Explorationszielgebieten und historischen Bohrstandorten.

Anmerkungen zur Zuverlässigkeit historischer Schätzungen

Die historische Schätzung für das Konzessionsgebiet stammt aus dem Dokument Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17 vom 14. Juli 1978, das von Keith C. Fahrni, P.Eng., erstellt wurde.1 Die historische Schätzung gilt als relevant für die laufende Exploration der Bullseye Zone durch das Unternehmen, da sie einen Hinweis auf die Lage und die Verteilung der in der Vergangenheit gemeldeten Mineralisierung bietet und zur Planung weiterer Explorations- und Bestätigungsarbeiten beiträgt. Die Annahmen, Parameter und Schätzungsmethoden der historischen Schätzung sind jedoch nicht ausreichend dokumentiert, um eine Bewertung nach den aktuell geltenden CIM Definition Standards zu ermöglichen; dementsprechend kann ihre Zuverlässigkeit als eine aktuelle Mineralressource nicht bestimmt werden.

Die historischen Arbeiten haben Berichten zufolge zu Schätzungen von 99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn und 36,3 g/t Ag (in der Vergangenheit als durch Bohrungen angezeigt beschrieben) sowie von 2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn und 36,3 g/t Ag in drei Zonen geführt.1

Bei der historischen Schätzung wurden Begriffe und Klassifizierungen verwendet, die nicht direkt mit den aktuellen CIM Definition Standards vergleichbar sind. Die 99.781 Tonnen umfassende Schätzung wurde in der Vergangenheit als durch Bohrungen angezeigt bezeichnet, während die historische Schätzung von 2,72 Mio. Tonnen ursprünglich keiner Kategorie zugeordnet wurde. Es gibt keine direkt vergleichbaren aktuellen CIM-Kategorien, die diesen historischen Klassifizierungen zugeordnet werden können.

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um eine Einstufung der historischen Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu ermöglichen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Zu den Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um die historische Schätzung zu bestätigen und die Erstellung einer möglichen künftigen Mineralressourcenschätzung zu unterstützen, gehören eine Zusammenstellung der historischen Bohrdaten, Bestätigungs- bzw. Zwillingsbohrungen in angemessenen Abständen, Untersuchungen der relativen Dichte in den einzelnen geologischen Domänen, moderne analytische QA/QC-Maßnahmen mit Kontrollanalysen, Bestätigung der Bohrstandorte und Bohrlochvermessungen, Erarbeitung eines geologischen 3D-Modells bzw. Gehaltsmodells und die Überprüfung durch eine qualifizierte Person gemäß den CIM-Standards.

Über das Antimonprojekt Quarry

Das 2.632 Hektar große Antimonprojekt Quarry liegt an der Nordseite des Osilinka River, zwischen Tenakhi Creek und Wasi Creek, rund 46 Kilometer nordwestlich von Germansen Landing (British Columbia). Das historische Vorkommen Quarry ist in einem Kalksteinbruch freigelegt, wo rekristallisierter und dolomitisierter Kalkstein der Ingenika Group aus dem Neoproterozoikum mineralisierte Quarzgänge beherbergt. Die dokumentierten Minerale umfassen Sphalerit, Bleiglanz, Cerussit, Chalkopyrit, Boulangerit, Malachit, Azurit und möglicherweise Stibnit (siehe Abbildung 1).4

Bei historischen Explorationsarbeiten wurden mehrere Zonen mit einer Basis- und Edelmetallmineralisierung auf dem gesamten Projektgelände ermittelt. Bei den historischen Probenahmen wurde unter anderem im Jahr 1991 eine Probe entnommen, die 20 % Sb, 0,34 % Zn, 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 42,5 % Pb und 0,65 g/t Ag5 lieferte; frühere Stichprobenahmen im Jahr 1954 ergaben im Schnitt 83,5 % Pb und 1.576 g/t Ag.4

Die historischen Bohrungen in der Bullseye Zone lieferten zudem Abschnitte von 23,6 m mit 1,83 % Pb, 2,82 % Zn und 56,2 g/t Ag in Bohrloch 77-11 bzw. 6,91 m mit 2,42 % Pb, 2,43 % Zn und 87,7 g/t Ag in Bohrloch 80-66.2, 3 Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um historische Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

Maxus hat die verfügbaren historischen Bohrlochinformationen zusammengestellt und die Daten in seinen geologischen Interpretations- und Modellierungsarbeitsablauf integriert. Die kürzlich abgeschlossene Studie von UMR baut auf diesen Arbeiten auf und liefert vorläufige Richtwerte für die Bohrabstände und geologische Zielmodelle, die der Ausrichtung künftiger Explorationsarbeiten dienen sollen.

Das Projekt bietet zuverlässigen, ganzjährigen Zugang, was laufende Explorationsinitiativen fördert. Die Region ist von Gesteinen der Ingenika Group aus dem Neoproterozoikum sowie der Gruppen Big Creek, Otter Lakes, Atan, Razorback und Echo Lake aus dem Paläozoikum unterlagert.4

Einbindung der Community

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations und örtlichen Communities ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen Mineralexploration ist. Das Unternehmen ist weiterhin einer transparenten Kommunikation, einer Minderung der Umweltstörungen und dem Aufbau respektvoller langfristiger Beziehungen im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten verpflichtet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Frau Verge hat die von Understood Mineral Resources Ltd. bereitgestellten technischen Ergebnisse zusammen mit den verfügbaren historischen Explorationsaufzeichnungen und technischen Begleitunterlagen überprüft. Die von vorherigen Betreibern gemeldeten historischen Ergebnisse wurden von der qualifizierten Person nicht unabhängig verifiziert.

Die analogen Lagerstätten, auf die in der Studie von UMR Bezug genommen wird, werden herangezogen, um die vorläufigen Kriterien für Bohrabstände zu bewerten. Mineralressourcen, die für diese Lagerstätten ausgewiesen wurden, weisen nicht zwangsläufig auf Mineralisierungen, Mineralressourcen oder Explorationsergebnisse hin, die im Projekt erzielt werden können.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Auffindung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 16.490 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 9.492 Hektar Gesamtfläche: das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde; das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden; und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.875 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweise

1. Fahrni, K.C., 1978. Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd., Newsletter No. 17, July 14, 1978.

2. Fahrni, K.C., 1978. Suzie Mining Explorations Ltd. Report to Support Assessment Work Recorded on Carol 1, Carol 2, Carie E and Carie W Groups.

3. Coveney, C.J., 1981. Gold Leaf Mining Explorations Ltd. Report on the Beveley Property (Wasi Lake Project).

4. British Columbia MINFILE - Quarry.

5. Maxus Mining Inc., 6. Januar 2026. Maxus Mining Highlights Historical Polymetallic Results at the Quarry Project in British Columbia, Canada.

¶ Equinox Resources - 8. November 2024 - Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb.

Endurance Gold Corp. - 24. Februar 2025, Endurance Summarizes Antimony Results from the Reliance Gold Project, BC.

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MINFILE No. 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980.

Strickland, D., P.Geo., 14. August 2024. NI 43-101 Technical Report on the Penny Property, British Columbia.

Im Namen des Board of Directors

Ranbir Kalan

Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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